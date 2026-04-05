Při nehodě motorky na Českobudějovicku se zranil řidič a jeho spolujezdkyně

Dva lidé se zranili dnes odpoledne při nehodě motocyklu u Chvalešovic na Českobudějovicku. Osmašedesátiletý řidič vyjel v zatáčce mimo silnici. Má středně těžké poranění. Jeho spolujezdkyni transportovali záchranáři s podezřením na závažné poranění hlavy do českobudějovické nemocnice letecky. Vyplývá to z informací policie a záchranářů.
Motorka havarovala okolo 15:00 na silnici II/141 u vsi Chvalešovice, která spadá pod obec Dříteň. Žena byla při příjezdu záchranářů v bezvědomí, uvedla mluvčí jihočeské záchranné služby Petra Kafková.
Řidič vyjel v zatáčce ze silnice pravděpodobně v důsledku úhybného manévru před osobním autem, uvedl mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík. Kvůli vyšetřování nehody bylo místo nehody uzavřené.