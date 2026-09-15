Při nehodě na Písecku se srazila tři auta, čtyři lidé utrpěli zranění

Při dopravní nehodě na Písecku se dnes odpoledne srazila tři auta. Čtyři lidé utrpěli zranění, seniorku s podezřením na vážné poranění hlavy záchranáři letecky transportovali do českobudějovické nemocnice. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeské policie Lenka Krausová. Havárie se stala na vedlejší silnici u Krašovic.
"Seniorka zůstala zaklíněna v jednom vozidle a byla v bezvědomí. Záchranáři ji následně zajistili dýchací cesty a napojili na umělou plicní ventilaci. S podezřením na vážná poranění hlavy byla letecky transportována do českobudějovické nemocnice," uvedl mluvčí jihočeských záchranářů Vojtěch Míra. Dodal, že zbylí tři lidé ve vozech utrpěli lehké až středně těžké zranění a záchranáři je převezli do písecké nemocnice.