Při odpolední nehodě u Hluboké nad Vltavou se zranili tři lidé

Při odpolední nehodě u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku se zranili tři lidé. Osobní auto tam čelně narazilo do stromu. U havárie zasahovali i letečtí záchranáři, uvedl mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra.
Podle webu policie se nehoda stala před 14:30. "Při čelním nárazu automobilu do stromu se zranili celkem tři lidé. Osoba mladší 18 let utrpěla při nehodě vážná poranění. Po poskytnutí přednemocniční neodkladné péče byla letecky přepravena do nejbližšího traumacentra," uvedl Míra. Další dva zranění, muž a žena měli středně těžká zranění. Při vědomí je záchranáři dovezli do nemocnice v Českých Budějovicích.