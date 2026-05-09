Při pádu ze střechy se dnes na Táborsku zranil padesátiletý muž

Jihočeští záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník na Táborsku. Vzlétla i letecká záchranná služba. Padesátiletý muž skončil s podezřením na poranění páteře a pánve v českobudějovické nemocnici, uvedl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Vojtěch Míra.
K zásahu byli záchranáři ze Soběslavi a vrtulník z Plané přivoláni před 11:30. Muž byl při příjezdu záchranářů při vědomí. "Utrpěl však středně těžká poranění hlavy a končetin. Po příletu letecké posádky u něj lékař vyslovil také podezření na poranění páteře a pánve," uvedl Míra. Po poskytnutí neodkladné péče byl zraněný muž letecky přepraven na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.