Při požáru domu na Písecku zahynul muž, příčiny vyšetřuje policie a hasiči

Při požáru dřevěného domu na Písecku zahynul v pondělí muž. Zatím není jasné, co bylo přesně příčinou tragické události. Případ vyšetřují policisté. Hasiči o tom informovali na síti X. Kvůli požáru vyhlásili druhý stupeň poplachu ze čtyř možných.
Zřejmě ale šlo o nešťastnou náhodu. "Dřevostavba a napojený mobilheim byly zcela v plamenech. Požár ničil také zaparkované osobní auto. Za hodinu od ohlášení jsme měli požár pod kontrolou. Okolnosti a příčinu vzniku požáru šetří naši vyšetřovatelé a policie," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů. Tragická událost se stala v katastru obce Jickovice, která se nachází u orlické přehrady.