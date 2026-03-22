Při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku zemřel člověk

Jeden člověk zemřel v noci na sobotu při požáru ve Strunkovicích nad Volyňkou na Strakonicku. Požár přístavby rodinného domu uhasili hasiči za čtvrt hodiny, na místě nalezli jednoho mrtvého. O události dnes novináře informovala jihočeská policie a hasiči.
"V noci na sobotu jsme ve Strunkovicích nad Volyňkou zasahovali u požáru původně ohlášeného jako požár jednopodlažního rodinného domu. Průzkum ukázal, že šlo o stavebně navazující přístřešek. Požár jsme uhasili za zhruba 15 minut," uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů na síti X.
Podle mluvčí jihočeské policie Lenky Krausové se událost stala v sobotu kolem 02:00. Přesnými příčinami a okolnostmi neštěstí se budou zabývat policisté spolu s vyšetřovatelem hasičů.