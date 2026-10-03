Při srážce sanitky s autem v Soběslavi se zranil řidič, pacient a záchranář

V Soběslavi na Táborsku se dnes srazil sanitní vůz jihočeské záchranné služby a osobní automobil. Lehce se zranil řidič, záchranář a převážený pacient, informoval dnes novináře mluvčí jihočeské záchranné služby Václav Burian.
Nehoda se stala v ulici Nová před 14:00. "Všichni byli převezeni do nemocnice k dalšímu vyšetření," uvedl Burian. Podle jihočeského policejního mluvčího Jiřího Matznera pravděpodobně nedal sanitce se zapnutým majákem přednost osobní vůz, který jel z vedlejší ulice.
Další nehoda se dnes odpoledne stala na částečně otevřeném budovaném obchvatu I/20 u Češňovic na Českobudějovicku. Střet dvou osobních automobilů si vyžádal dva zraněné. Ředitelství silnic a dálnic dnes na přeložce I/20 mezi Českými Budějovicemi a Pištínem zprovoznilo dva jízdní pruhy z budované čtyřproudé komunikace.