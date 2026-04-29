Příběh Majáků na konci světa oživí loutky na hladině českobudějovického rybníka

Autor: ČTK
  14:15aktualizováno  14:15

| foto: ČTK

Neobvyklým jevištěm loutkového divadla bude v pátek hladina rybníka Bagr v českobudějovickém parku Stromovka. Premiéra představení Majáky na konci světa zavede nejmenší diváky do světa rozbouřeného moře, podmořských nestvůr i mořských panen. Inscenace 1. května zahájí jihočeský festival Jižní Svéráz, o den později čeká diváky v českokrumlovské Zámecké jízdárně premiéra činohry Sen o říši krásy. Festival potrvá v osmi jihočeských městech do září, řekli ČTK zástupci pořádajícího Jihočeského divadla.

Příběh Majáků na konci světa přenese diváky od jihočeských rybníků na mořské útesy. Na vodní hladině na ně čekají příběhy inspirované skutečnými příhodami, ale i báchorkami starých námořníků."Je to inspirováno vietnamským vodním divadlem a loutky jsou voděny zpod hladiny, takže nevidíte vodicí nitě ani dráty. Představení je inspirováno příběhy námořníků a je určeno všem, kdo si chtějí užít dobrodružný příběh," uvedl šéf činohry Jakub Čermák.

Druhou premiérou festivalu Jižní Svéráz bude hra Sen o říši krásy, kterou Jihočeské divadlo uvede v Českém Krumlově v sobotu 2. května. "Jedná se o skoro zapomenutý český dramatický text českého dekadenta Jiřího Karáska ze Lvovic. A je to jedna z prvních her v českém kulturním kontextu, která obsahuje nějaký queer motiv. Přináší nám příběh dvou císařů, ale je tam taková nepříjemnost, že vždy může vládnout jen ten nejkrásnější," popsal šéf činohry. Představení vtáhne diváky do příběhu, budou se volně pohybovat v říši krásy, objevovat její tajemství a sledovat zblízka její osudový okamžik.

Festival Jižní Svéráz propojí od května do září osm jihočeských měst a 45 divadelních souborů a uměleckých skupin. Nabídne 37 inscenací a 263 představení. O víkendu od 1. do 3. května ho zahájí ukázkové Festivalové jednohubky. Festival nabídne rozličné formy i přístupy. Kromě činohry, tance, opery či loutkového divadla uvede také nové formáty, které vznikají přímo pro konkrétní místo a situaci. Tvůrci si pro festival připravili osm premiér.

Přehlídku imerzivního a site specific divadla první květnový víkend zahájí program Festivalové jednohubky na třech místech krajského města. Po zahajovacím víkendu se Jižní Svéráz dostane do pomalejší fáze a bude provázet návštěvníky až do září. Festival v září symbolicky zakončí komická opera Zabijačka. Program je na webu festivalu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

PlzeĹ opravila dalĹˇĂ­ z fontĂˇn, rozezpĂ­vala ji skladbami BedĹ™icha Smetany

DÄ›ti jsou ĂşstĹ™ednĂ­m motivem letoĹˇnĂ­ expozice na DlaskovÄ› statku

OdbornĂ­ci vypustili tisĂ­ce malĂ˝ch jeseterĹŻ do Ĺ™eky Moravy v LitovelskĂ©m PomoravĂ­

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.