Primátor Č. Budějovic bude mít pět náměstků, město si zvolí vedení 23. listopadu

Nový českobudějovický primátor bude mít pět náměstků. Dva budou za uskupení hnutí Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN) po jednom budou mít ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. Novinářům to dnes při ustavujícím městském zastupitelstvu řekl budoucí primátor Tomáš Chovanec (HOPB/STAN).
Nové vedení města zatím není definitivně známo. Českobudějovičtí zastupitelé si jej budou volit na dalším zasedání 23. listopadu. Na dnešním ustavujícím zasedání pouze složili noví zastupitelé slib a odhlasovali si odměny za mandáty.
Primátorem by se měl stát Chovanec z hnutí Občané pro Budějovice/STAN (HOPB/STAN). O koalici ve městě jednají HOPB/STAN, ANO, Piráti a Společně pro Budějovice. Vítězné Naše Česko bude spolu s ODS v opozici.
Statutárním náměstkem by se měl stát Viktor Lavička (ANO), další jména koalice nezveřejnila. Chovanec uvedl, že vznikající koalice jednala i s občanskými demokraty. "Oni nějakou dobu deklarovali, že půjdou do opozice, tím pádem jsme s nimi přirozeně nepočítali. Na poslední chvíli jsme jim učinili jednu nabídku, kterou však odmítli a víc bych to nekomentoval," řekl Chovanec.
V Českých Budějovicích vyhrálo podzimní volby Naše Česko s 15 mandáty. Druzí skončili HOPB/STAN s devíti mandáty. Třetí ANO bude mít osm zastupitelů. Čtvrtí Piráti a Budějčáci mají šest mandátů, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šesté skončilo uskupení Společně pro Budějovice se třemi mandáty.
Současná koalice bude mít 26 zastupitelů ze 45. Kromě pěti náměstků primátora počítá ještě s jedním uvolněným radním, kterým bude zástupce Pirátů. Současná končící koalice měla čtyři náměstky primátora, z nichž jeden byl neuvolněný. Uvolněný náměstek nebo radní je plně placený. Neuvolnění členové pak získávají za svou práci v městských funkcích nižší částku.