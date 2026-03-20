Kampaň už začala, což je znát při jednání zastupitelstva i na sociálních sítích. Své lídry oznámili Občané pro Budějovice, Piráti či STAN. K obhajobě se chystá také primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
„Od minulého týdne je naše hnutí oficiálně zaregistrované a mohu potvrdit, že budu znovu kandidovat,“ sdělila. Na předních místech za ní budou i její současní náměstci Petr Maroš či Lubomír Bureš. Všichni tři loni opustili ODS. Právě občanští demokraté tak skládají prakticky úplně novou kandidátku, protože do hnutí hejtmana Martina Kuby odešla většina budějovických zastupitelů zvolených za ODS.
Naopak zůstal Jiří Borovka, který se stal novým předsedou jihočeské občanské demokracie a je pravděpodobné, že právě on bude lídrem a adeptem na post primátora.
„Zatím mohu jen říct, že bude na naší kandidátce hodně nezávislých osobností, hodně mladých a také hodně žen,“ oznámil Borovka. Zda bude jedničkou, nechtěl komentovat s tím, že je ještě dostatek času.
Lídři kandidátek
To opoziční Občané pro Budějovice mají jasno. Do voleb je vede jejich předseda Tomáš Chovanec. Hnutí založené v roce 2010 se po letech definitivně rozloučilo se svou hlavní tváří a exprimátorem Jurajem Thomou a začalo novou éru bez něj.
„Mým cílem je dovést hnutí do komunálních voleb tak, abychom vedli úspěšnou a férovou kampaň. Ať si v den voleb můžeme říct, že jsme udělali maximum, abychom Budějovické nadchli pro alternativu k silové politice, kterou tu už pár let vidíme,“ uvedl Chovanec.
Lidovci a TOP 09 budou zřejmě pokračovat v koalici Společně pro Budějovice. „Ještě řešíme finální podobu, ale nabízí se, abychom spolupracovali i nadále,“ řekl náměstek primátorky Tomáš Bouzek (TOP 09).
Budějovice mohou mít poprvé primátorku, ANO vládne ve městě už osm let
Celé čelo kandidátky už naopak představili Piráti, kteří jsou na radnici v opozici. Jedničkou se stal Pavel Tůma, odborník na informační technologie. Hned za ním bude zastupitelka Pavla Heyduková a člen městské komise Erik Ferchenbauer.
„Přeji si, aby v Budějovicích rozhodování přestalo být nahodilé, ale aby každý krok města vycházel z promyšlené dlouhodobé vize, reálných dat a faktů,“ řekl Tůma.
Otevřeme se mladým, říká nový jihočeský předseda ODS Borovka. Nahradil Kubu
Podle Heydukové panuje v komunální politice často shoda na tom, co město potřebuje – ať už jde o čisté a bezpečné prostředí, kvalitní základní školství, nebo koncept města krátkých vzdáleností. „Zásadní rozdíly ale vidíme v tom, jak těchto cílů dosahovat,“ uvedla Heyduková, která se v debatách nejčastěji střetává se zástupci vedení města.
O hlasy voličů se letos bude ucházet také hnutí Starostové a nezávislí. I oni už vybrali lídra a je jím Petr Vodrážka, vědecký pracovník Biologického centra Akademie věd ČR, který je zároveň předsedou spolku Cyklobudějovice. Podle něj je například klíčové, aby byla příprava i samotná stavba velkých investičních projektů srozumitelná.
Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí
„Radnice by měla otevřeně a včas informovat o svých záměrech a dát občanům možnost se zapojit ještě ve fázi, kdy může jejich názor reálně ovlivnit výsledek,“ zdůraznil Vodrážka.
Zpátky do čela radnice se určitě bude chtít vrátit hnutí ANO. Své kandidáty se teprve chystá představit, ale figurovat mezi nimi bude třeba zastupitel Viktor Lavička či exprimátor Jiří Svoboda.
V opozici je nyní také SPD. Původně mělo hnutí v zastupitelstvu čtyři členy. Jenže po vnitřních problémech tři v uskupení skončili a dál působí jako nezávislí. Dá se ale očekávat, že SPD složí novou kandidátku.
Před čtyřmi lety usilovalo o přízeň voličů celkem 11 uskupení, do zastupitelstva se dostalo šest z nich. Volby tehdy vyhrála ODS, když měla bezmála 30 procent hlasů.