Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku se rozšířila na 24 hektarů

Přírodní rezervace Dívčí kámen na Českokrumlovsku se rozrostla o svahy kolem kaňonu řeky Vltavy. Díky dohodě ochranářů s Lesy ČR se tak rozloha chráněného území zvětšila z původních šesti na 24 hektarů. Novináře o tom informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) Karolína Šůlová.
O rozšíření rezervace o navazující příkré stráně uvažovali ochránci přírody delší dobu. "Daří se tu jedli bělokoré, která zde i hojně zmlazuje. Nově tak rezervace zahrnuje celé kompaktní území zachovalého přírodě blízkého lesa na svažitých stanovištích. Zůstává návštěvníkům nadále přístupná, samozřejmostí je respekt ke zdejší přírodě," řekl Jan Indra z AOPK.
Dívčí kámen je v první zóně chráněné krajinné oblasti (CHKO) Blanský les. Přírodní rezervace Dívčí kámen je chráněna od roku 1952. Celé území rezervace patří také mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Podle AOPK jsou nejvýznamnější části některých lesů se skalními útvary, suťové lesy a bučiny s vysokým zastoupením jedle bělokoré. U Vltavy je také oblast Uhlířská stráň, kde se dříve v milířích vyrábělo uhlí.
Dominantou oblasti je zřícenina hradu Dívčí Kámen na skalnatém ostrohu nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy. V blízkém Třísově je opevněné keltské hradiště, opiidum, které patří k evropským unikátům.