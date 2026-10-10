Přísečná odmítla rozšíření a změnu technologie spalovny v Domoradicích

Obyvatelé v Přísečné na Českokrumlovsku v referendu odmítli plánované rozšíření a změnu technologie na spalování odpadů v soukromé teplárně Energoblok Domoradice. Vyjádřili se pro to, aby obec bojovala proti záměru. Podpořilo to 97,7 procenta ze 130 voličů. V referendu odevzdalo hlas 87,5 procenta voličů. Referendum je závazné, vyplývá z informací na webu Přísečné.
"Máme tak jasný mandát pokračovat v zákonných krocích, jejichž cílem je zabránit rozšíření či změně technologie Energobloku Domoradice na území Přísečné pro spalování nebo energetické využívání odpadů, paliv z odpadů či tuhých alternativních paliv," uvedl starosta Jiří Němeček.
Společnost Carthamus plánuje rozšíření spalovny ve svém areálu Energobloku v Českém Krumlově. Půjde o kotel na upravený komunální odpad a takzvaná tuhá alternativní paliva (TAP), který bude vyrábět elektřinu. Lidé se obávají negativního vlivu na životní prostředí, na zdraví a na majetek. Zařízení by mělo ročně spálit až 80.000 tun odpadu, který bude upraven ve specializovaných zařízeních po vytřídění a zpracování komunálního nebo průmyslového odpadu. Nebude se dovážet ze zahraničí a palivo bude z regionálních zdrojů, hlavně z Jihočeského kraje.
"Naše obavy z plánovaného rozšíření Energobloku Domoradice o spalování odpadů se netýkají pouze hluku a dopravy. Lidé se obávají také dalšího zhoršení ovzduší, prašnosti a zápachu. Vycházejí přitom ze svých každodenních zkušeností se současným provozem, který jim už dnes nepříznivě zasahuje do života. K přibližně 80.000 tun biomasy ročně má podle záměru přibýt až dalších 80.000 tun odpadu. Pro obec v bezprostředním sousedství jde o zásadní změnu, jejíž možné dopady nelze zúžit jen na další kamiony a hluk," řekl starosta.