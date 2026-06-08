Dva velké zářezy v březích řeky Malše naproti sobě vzniknou u Malého jezu v Českých Budějovicích. K nim povedou bezbariérové rampy a schodiště, po nichž se chodci a cyklisté dostanou až k hladině, kde město vybuduje samoobslužný přívoz. Jeho stavba začne na jaře příštího roku, aby mohl sloužit od léta.
Zážitkový přívoz bude patřit mezi první projekty svého typu v republice. Inspiraci pro něj hledali například v Německu. „Bude to plovoucí ponton vedený po ocelovém laně, který budou moci uživatelé ovládat sami přímo z břehu nebo při přepravě,“ popsal náměstek primátorky Lubomír Bureš (Naše Česko).
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Přívoz má zvládnout přepravit až čtyři lidi, případně dva a dvě jízdní kola. Maximální hmotnost zařízení včetně pasažérů nepřesáhne tisíc kilogramů, což umožní jeho ovládání i lidem bez zvláštního oprávnění. Město momentálně čeká na vydání potřebných povolení.
Na samostatné lano umístí ochranné prvky pro ptactvo. „Záměrem je, aby se ptáci nezranili, když budou prolétat kolem,“ vysvětlil Bureš. Dodal, že projekt reaguje na velký zájem o lokalitu, a to zejména na jaře a v létě. Doplní se tím stávající možnosti překonání řeky.
Opoziční zastupitelé se však domnívají, že pro cyklisty to bude spíš okrajová volba. „Nelze asi předpokládat, že by přívoz měl suplovat lávku pro cyklisty. Myslím si, že tam nikdo nebude chtít čekat, když to má možnost objet,“ mínil Lukáš Bajt (Občané pro Budějovice).
Podobně záměr komentoval i Martin Novotný (Piráti). „Jestliže vznikne přívoz v této podobě, tak bude rychlejší to objet přes lávku u policie, která je o kus dále, než použít tento přívoz,“ uvedl. Oba opoziční politici jsou navíc členy spolku Cyklo Budějovice.
Náměstek Bureš však uvedl, že to bude možnost například pro zpestření rodinných výletů, než aby pomohla cyklistům, kteří chvátají. Pro rychlejší dopravu bude přirozeně vhodnější využít současný most u bytových domů u Velkého jezu.
Bajtovi se záměr původně líbil jako atrakce pro místní i turisty. „Nicméně, jak to bylo prezentované, tak mi to přijde jako velký zásah do břehů a infrastruktury cest, a to se mi moc šťastné nezdá. Byl bych pro jemnější řešení,“ dodal.
V Českém Vrbném se pokračuje
Cena za dílo by podle Bureše měla být v jednotkách milionů korun, jasná bude až po výběru zhotovitele. Pro tento typ přívozu je prý zvolená podoba jediná varianta. Do břehů je nutné zasáhnout, aby přívoz měl kde zaparkovat, když veze lidi.
V této souvislosti zmínil i podmínky Povodí Vltavy, například na zvýšené průtoky. „Přívoz nemůže někdo zvednout jeřábem a odvézt, on musí být bezpečně schovaný v nějaké zátočině či přístavu,“ sdělil.
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Podobu kritizuje i Novotný. „Samotný přívoz mi nepřijde jako něco špatného, ale rampy vytváří bariéru mezi řekou a loukou, cestou, trávníkem,“ zmínil.
Novotný přívoz vnímal jako dočasné řešení, než se tam udělá lávka, s níž má počítat i koncepce Město a voda. Rozsáhlé stavební úpravy ho proto zarazily. Bureš řekl, že lávka u železničního mostu je zakreslená v návrhu nového územního plánu, ale je otázka, zda na ni zbudou peníze a někdo ji postaví.
Přívoz bude součástí plánovaného propojení pro cyklisty ze sídliště Máj na Složiště. Jeho části zahrnují i trasu po bývalé papírenské vlečce, revitalizaci Jungmannova parku či cyklomost přes Novohradskou ulici. Jednotlivé části se povětšinou projektují, trasu rozdělili záměrně. „Je dlouhá a chceme, kdyby se nějaká stavba zdržela, aby kvůli tomu nestály i ty ostatní,“ doplnil Bureš.
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Přeplout na druhý břeh řeky, tentokrát Vltavy, bude možné i v Českém Vrbném. Přívoz tam jezdil už loni z důvodu omezení na pravém břehu kvůli stavbě Severní spojky. Letos slouží od června do září ve stejném režimu. „Uzavírka pořád trvá, a navíc lidé to využívali,“ oznámil Bureš.