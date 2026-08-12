Přívoz přes lipenskou přehradu z Horní Plané omezil kvůli nízké hladině provoz

Autor: ČTK
  17:45aktualizováno  17:45
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Přívoz přes lipenskou přehradu z Horní Plané do Bližší Lhoty omezil kvůli nízké hladině provoz. Na palubu nesmí nákladní vozidla a traktory s přívěsem. Přívoz také snížil kapacitu pro přepravovaná osobní auta. ČTK to řekl Petr Tahotný z městského úřadu Horní Planá.

"Pokud se situace nijak nezmění a nezvýší se přítok do přehrady, tak do deseti dnů zastavíme provoz úplně. Nepamatuji si, že by přívoz někdy v historii přestal jezdit kvůli nízké hladině," uvedl.

Pro Horní Planou je přívoz důležitým dopravním spojem. Lipenská přehrada město u původního koryta Vltavy rozdělila na dvě části. Podstatná většina Horní Plané zůstala na levém břehu nádrže. Na pravém břehu ale leží tři hornolipenské osady, kde žije zhruba 70 obyvatel. Kromě toho přívoz využívá řada lidí, kteří dojíždějí přes nádrž do Rakouska do zaměstnání. Pokud není přívoz v provozu, musí auta přehradu objíždět, což představuje po silnici z Horní Plané do Bližší Lhoty přibližně 23 kilometrů.

"Pro zachování provozu potřebujeme minimální ponor 90 centimetrů. Ale na některých místech naší trasy je hladina už ve výšce jen 110 centimetrů. A každým dnem ta výška výrazně klesá," uvedl Tahotný. Povodí Vltavy zatím zachová odtok z Lipna na úrovni 1,53 krychlového metru za sekundu. Do nádrže však přitéká 0,48 metru krychlového za vteřinu. Další ztráty vody způsobuje její odpařování.

Lipno je s téměř 49 kilometry čtverečních největší vodní plochou v republice. Za ideálního stavu bývá v lipenské přehradě 309 milionů krychlových metrů vody. Nyní je objem v nádrži 176 milionů krychlových vody a výška hladiny klesla přibližně o tři metry.

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