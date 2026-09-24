Při zastávkách se budou ochutnávat místní produkty. Cíl je odpoledne znovu v Chelčicích. K akci je možné přidat se i na jednotlivých zastávkách.
Projedou na kole mezi ovocnými sady na jihu Čech
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Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný díl sledovalo 1,402 milionu diváků starších 15 let a kriminální minisérie se znovu stala...
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Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl si koupit komentovanou prohlídku za symbolických 91 korun. Zájem byl ale tak velký, že všechny...
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Čekání je u konce. Petřínská lanovka se po téměř dvou letech vrací do provozu, tentokrát s moderními kabinkami a automatickým systémem. Nové vozy se při míjení mohou na sebe usmát světelným mrknutím,...
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Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
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Nahá Sydney Sweeney, několik míčů a slovo sport opakované stále dokola. Nová reklama měla propagovat platformu pro sportovní predikce, místo toho pobouřila olympijské vítězky i české reprezentantky....
Rysí koťata z Krušných hor dováděla u fotopasti. Otcem může být „poutník“ ze Šumavy
Nové zvířecí obyvatele mají Krušné hory, saští odborníci tam v rámci projektu ReLynx nedávno vypustili další dva rysy. Jde už od osmého a devátého, které sem takto přivezli. Dvojice však není jediným...
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Špatná dopravní situace na výjezdu ze Zlína k dálnici ve Fryštáku by se měla zlepšit. Radnice tento týden upravila zelený interval semaforu na křižovatce, kde se odbočuje do Kostelce a Štípy. Ta je...
Šlechta na cestách v zámecké oranžerii
Komponovaný podvečer v zámecké oranžerii na Sychrově oživí v sobotu atmosféru aristokratického cestování v hudbě i vyprávění.
Potkani na Andělu běhají lidem pod nohama. Originální video ukazuje noční šrumec
Potkani u Anděla nejsou žádnou výjimkou. Desítky hlodavců se po setmění vydávají kolem košů a restaurací hledat potravu a někteří lidem běhají přímo pod nohama. Přesný počet potkanů, kteří obývají...
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Plán na bikrosový areál za 58 milionů rozdělil Bílov, obec třikrát neuspěla s dotací
Záměr výstavby bikrosového areálu za 58 milionů korun rozvířil atmosféru v Bílově na Novojičínsku. Obec ani napotřetí neuspěla se žádostí o státní dotaci a část obyvatel se obává, že nerealizovaný...
Živě: Odborná debata o moderní diagnostice a výzkumu zahájí Noc vědy v Masarykově onkologickém ústavu
Brno má unikát. Lékaři jako první v Česku hledají hluboko uložené nádory plic ve 3D
Najít nádor hluboko v plicích je pro lékaře někdy jako hledat jehlu v kupce sena. V brněnské fakultní nemocnici jim s tím nově pomáhá technologie, kterou jako první v Česku využívají přímo během...
Policie zasahovala v Praze ve VZP a desítce farmaceutických firem
Policie ve čtvrtek zasahovala v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) a zhruba v deseti farmaceutických společnostech. Podle Zdravotnického deníku prověřuje dohody, které pojišťovna s firmami...
Voda v Odoleně Vodě už není pitná. Je v ní víc olova, než dovolují limity
Vodu z vodojemu v Odoleně Vodě není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenou Vodu,...
Na D4 narazilo auto do svodidla a skončilo na střeše. Jeden mrtvý, dva zranění
Dálnici D4 u Kytína v okrese Praha-západ ve čtvrtek odpoledne uzavřela zhruba na šest hodin nehoda osobního auta, které v dopravním omezení narazilo do svodidla oddělujícího jízdní pruh a stavbu....
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Dvacet kilo zátěže a 384 schodů za tři minuty. Firma zkoušela hasičské obleky
Pracovníci firmy Holík International, která se specializuje na výrobu ochranného vybavení pro hasiče, záchranáře, armádu a policii, si ověřili, jak výstroj funguje při extrémní zátěži. Spolu s...
Příčina loňského pádu letadla u Chebu. Otevřela se kabina, pilot reagoval chybně
Tragickou nehodu malého letadla, které loni 2. března havarovalo u Letiště Cheb, způsobilo nečekané otevření krytu kabiny za letu. Pilot se ji zřejmě pokoušel v nízké výšce znovu uzavřít, ale ztratil...