Projekt spalovny odmítnutý v referendu nahradí Písek kogenerační jednotkou

Písek chce místo spalovny odpadu, kterou v podzimním referendu odmítli obyvatelé města, pořídit kogenerační jednotku na plyn pro teplárnu. Zařízení bude vyrábět současně teplo a elektřinu. Město na projekt spalovny získalo dotaci 1,3 miliardy korun, část z ní by mohla sloužit novému účelu. Původně měl být hlavním zdrojem tepla spalovaný odpad, nyní bude teplárna více závislá na plynu. O zpracování odpadu jedná Písek s dalšími spalovnami v okolí, řekl ČTK místostarosta Josef Soumar (Piráti).
Městské služby sváží i pro okolní obce téměř 12.000 tun odpadu, samotný Písek vyprodukuje ročně zhruba 4500 tun spalitelného odpadu. "Máme tady dále i podnikatelský odpad, takže je to velké téma a nyní musíme přemýšlet o tom, kam tento odpad umístit, a samozřejmě za to budeme hradit poměrně vysoké částky," řekl Soumar.
Za tunu odpadu se podle místostarosty ve spalovnách platí 1500 až 2000 korun, pro město by to znamenalo náklady až devět milionů korun. "Takže místo, abychom zde spalovnu měli se všemi přísnými emisními limity, které dnes jsou v rámci zelené Evropy nastavovány, tak se dostáváme do situace, že za odvoz odpadu budeme platit," uvedl Soumar. Písek už nyní dotuje odpadové hospodářství ve městě zhruba 20 miliony korun ročně.
Zbytek odpadu se bude dál vozit na skládku ve Vydlabech, v okolí města pravděpodobně vznikne překladiště. "To, čeho se lidé báli, že když tady vznikne spalovna, bude tady jezdit více vozidel, tak tím rozhodnutím tady bude jezdit ještě pravděpodobně více vozidel. A nebude benefit toho, že jsme mohli být příjemcem peněz za odpad, které bychom prodali jako teplo zpět do Písku, ale budeme vlastně v obou případech platit," podotkl Soumar. Odpady bude město zřejmě vozit do spalovny ve Vrátě na Českobudějovicku, kterou bude provozovat českobudějovická teplárna.
Písecké zařízení na energetické využití odpadu mělo ročně spálit 50.000 tun směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a dalších odpadů vhodných k energetickému využití. Odpady by do něj vozila i okolní města. V referendu však lidé projekt za 2,1 miliardy korun, na který měl Písek schválenou dotaci z Modernizačního fondu, odmítli.