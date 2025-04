Proměna budějovické Slavie za 800 milionů vrcholí. Čím bude žít, stále není jasné

Slavie je nejznámějším kulturním domem v Českých Budějovicích, jehož přestavbu a dostavbu provázejí četné problémy a spory. Vedení města ještě před začátkem stavby deklarovalo, že objektu se sály, spolkovými místnosti a restaurací či kavárnou najde takovou náplň, aby nebyl jeho příští provoz ztrátový.

Podle zájemců o spolupráci na programech se ale nic moc neděje, přitom už se blíží květen. Tedy termín, kdy měla být Slavie původně hotová a měla začít znovu žít.

„Mám velký zájem o pronájem prostor pro jazzový klub. V minulosti tam byl,“ říká například podnikatel ve stavebnictví Jan Nedvěd, který se v minulosti i finančně podílel na opravách v interiéru KD Slavie. Má ovšem také dlouholeté zkušenosti s kulturou a organizuje v krajském městě letní jazzové festivaly, na které jezdí i celosvětově známé hvězdy.

Mít takovou základnu by se líbilo i hudebníkovi a učiteli hudby Jiřímu Klimešovi. Představuje si stálé místo, kde by se soustřeďovali milovníci jazzu, blues či třeba rocku.

Využitím domu se má zabývat nová městská organizace zastřešující ve městě veškeré kulturní a sportovní zařízení. Její ustanovení plánuje radnice až na léto. Dalším projektantem městské kultury je teď také ústav zřízený k titulu České Budějovice: Evropské hlavní město kultury 2028 (EHMK).

Podle místopředsedy kulturní komise města Radima Beránka (Společně pro Budějovice) postupuje město v oživování kulturního domu málo pružně. Domnívá se, že je nejvyšší čas, aby radnice vypracovala jasný scénář náplně KD Slavie.

„Pokud se otevře v prosinci, času není dost. Říká se, že programovou náplní se bude zabývat i EHMK. Snažíme se o to, abychom se s jeho týmem začali pravidelně scházet,“ dodává Beránek.

Velký sál nabídne 535 míst

Loni založený ústav EHMK má podle svých webových stránek zatím 15 zaměstnanců, další lidi pro manažerské profese i dobrovolníky ještě hledá. Kromě toho s ním spolupracují desítky poradců a odborníků. Správní radu tvoří sedm lidí a dozorčí dalších pět. „Budeme se podílet na programové náplni kulturních domů,“ potvrdila výkonná ředitelka EHMK Karolína Rachačová.

Ústav založilo město v dubnu 2023. Na internetových stránkách popisuje aktivity. Jsou to hlavně besedy a přednášky nebo zajišťování pozvánek na domácí i zahraniční festivaly a workshopy. V kontaktech ústavu, který se představuje jako jeden z největších kulturních projektů v zemi, bohužel chybí telefonické spojení, a to nejen na členy týmu, ale i na samotný ústav. Podle Rachačové je to tím, že dosud nikdo z nich nemá služební telefon. Loňský rok ústav na svých stránkách charakterizuje jako Rok zapouštění kořenů.

Programem nového KD Slavie se tak prozatím zabývá hlavně městský odbor kultury a následně to bude nová, k tomu založená organizace.

„Bude zde místo pro spolkovou činnost, zájemci o pronájem sálu třeba na plesy už se nám hlásí,“ uvedla vedoucí odboru Iva Sedláková. Bude nutné najít také provozovatele kavárny a restaurace. I to trvá měsíce, vytvořit kulturní program je práce na rok dopředu. Bude tak hodně zajímavé sledovat, jak začne po otevření proměněná budova žít.

Nová Slavie má mít podle projektu například velký sál s 535 místy. Multifunkční řešení interiéru nabídne dvě jeviště, propojení restaurace, kavárny a zahradních prostor vhodných pro menší kulturní pořady. Zatím se také řeší, zda tam najdou místo Malé divadlo nebo Jihočeská filharmonie.

Rekonstrukce za více než 800 milionů korun musí být hotová do konce roku, jinak město přijde o dotaci 177 milionů. Kvůli prodražení akce nechá také radnice přezkoumat celý projekt odborníky z ČVUT.

Novorenesanční budova vznikla před 150 lety jako německý spolkový dům. V 60. letech minulého století zde hrálo progresivní Divadlo pro 111, v 90. letech prostory pro malou scénu ovládl Music Club Slavia s hostujícími, především rockovými kapelami. Zázemí zde měly i některé menší místní orchestry.