Provoz vlaků na trati mezi Táborem a Českými Budějovicemi zastavil dnes večer pád mladého muže ze střechy vlaku, zraněný skončil v péči záchranářů, uvedl za Správu železnic mluvčí pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy očekávají, že provoz obnoví ve 23:00.
Krajští záchranáři k události po 21:00 vyslali svoji posádku z Tábora i vrtulník letecké záchranné služby, sdělil jejich mluvčí Václav Burian. "V péči jsme měli mladého muže, který při pádu utrpěl vážné popáleniny na několika částech těla. Lékař mu podal léky tlumící bolest a záchranáři ošetřili popálená místa," dodal Burian. Vrtulník muže přepravil do českobudějovické nemocnice.