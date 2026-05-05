V Sezimově Ústí na Táborsku srazil dnes vlak staršího muže. Utrpěl vážná zranění. Provoz na železničním koridoru mezi Planou nad Lužnicí a Táborem byl dvě hodiny zastaven. Novináře o nehodě informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
Záchranáři ošetřili asi sedmdesátiletého muže, který byl při příjezdu posádky při vědomí, ale dezorientovaný. "Utrpěl závažná poranění hlavy, hrudníku a horní končetiny," uvedl mluvčí záchranné služby Vojtěch Míra. Kvůli rozsahu zranění lékař rozhodl o přivolání vrtulníku, který muže přepravil na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice.
Poslední srážka s člověkem na železnici na jihu Čech se stala v neděli na Jindřichohradecku. Vlak tam srazil muže, který šel v kolejišti, ten zraněním podlehl. Nehoda se stala v katastru obce Rodvínov mezi Jindřichovým Hradcem a Jarošovem nad Nežárkou. Cestující ve vlaku zranění nebyli. Vlaky nejezdily přes dvě hodiny.