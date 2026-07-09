Provozovatel návěsu zaplatil na D3 celníkům 175.500 Kč, které dlužil za pokuty

Celníci na jihu Čech zastavili na dálnici D3 nákladní vůz s návěsem, jehož provozovatel dlužil na pokutách 175.500 korun. Celníci řidiči sdělili, že pokud částku neuhradí, návěs mu zadrží. Jeho provozovatel záhy přijel na místo a celou pokutu zaplatil. Novináře o tom dnes informoval mluvčí jihočeských celníků Radek Kréda.
"Kontrolou v systému (celníci) zjistili, že provozovatel návěsu má evidovaný dluh v celkové výši 175.500 korun, přičemž 14.500 korun za dopravní přestupky a 161.000 korun za pokuty uložené Oblastním inspektorátem práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu," uvedl.
Celní správa nebo Finanční správa může na místě zadržet registrační značky nebo vůz zajistit takzvanou botičkou, pokud zjistí, že provozovatel vozidla nezaplatil jakoukoli pokutu. Nemusí jít pouze o dopravní přestupky.