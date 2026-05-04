Průměrný důchod se loni v Jihočeském kraji zvýšil o 1,9 procenta na 20.065 korun

Autor: ČTK
  10:43
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Průměrný důchod se loni v Jihočeském kraji zvýšil o 1,9 procenta na 20.065 korun. Mezi příjemci převažoval starobní důchod, který tvořil 83,3 procenta a pobíralo ho 149.677 Jihočechů. Průměrný starobní důchod loni činil 21.010 korun, přičemž muži pobírali o 2095 korun víc než ženy. Za deset let od roku 2015 se starobní penze u mužů zvýšily o necelých 79 procent, u žen vzrostly téměř dvojnásobně. Vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V Jihočeském kraji v prosinci 2025 splňovalo podmínky pro výplatu některého z důchodů 179.648 lidí, mezi nimi převažovaly ženy s 57,9 procenta. Po poklesu způsobeném v letech 2020 až 2022 pandemií koronaviru se počet příjemců důchodů dva roky zvyšoval, loni se opět mírně snížil o 0,6 procenta. V porovnání s rokem 2015 vzrostl počet mužů pobírajících některý z důchodů o 4200, naopak počet žen se snížil o 1600 a převaha žen mezi příjemci všech typů důchodů mírně klesá.

Většina z příjemců důchodů pobírala starobní důchod, ať už samostatně nebo v souběhu s vdovským, případně vdoveckým důchodem. Téměř ve všech kategoriích příjemců převažovaly ženy, výjimku tvořily pouze důchody starobní poměrný a pro invaliditu třetího stupně, kde mírně převažovali mezi příjemci muži. Výrazná převaha žen byla u pozůstalostních důchodů vyplácených samostatně, kdy na jednoho vdovce připadaly téměř čtyři vdovy.

Zatímco počet jihočeských mužů, kteří pobírali starobní důchod bez souběhu, se mezi roky 2015 a 2025 zvýšil výrazněji o 10,5 procenta, počet důchodkyň stoupl nepatrně o 0,1 procenta. Díky tomu se rozdíl mezi počtem mužů a žen pobírajících starobní důchod sólo výrazně snížil. V roce 2015 počet žen převyšoval počet mužů o 6596, v průběhu let tento rozdíl výrazně klesal a loni bylo příjemkyň starobních důchodů samostatně o 1356 více než mužů.

V souvislosti se zvyšováním hranice pro odchod do důchodu a s obtížnějším uplatněním na trhu práce v posledních letech přibývá lidí, kteří se rozhodnou odejít do předčasného důchodu. V prosinci 2025 pobíralo v Jihočeském kraji předčasný starobní důchod 36,4 procenta starobních důchodců. Proti roku 2015 vzrostl počet osob, které do důchodu odešly předčasně, zhruba o 44 procent.

Olomoucké arcibiskupství otevřelo výstavu o kopiích a falzech, bude do října

