Jde vám jen o vltavíny, vyčítali lidé firmě, která chce u Ločenic rozšířit těžbu

Jan Jakovljevič
  12:12aktualizováno  12:12
Mezi Ločenicemi a Nesmění na Českobudějovicku se má rozšířit těžba. Firma Mawe tam už nyní těží štěrkopísky, její majitel se ale netají tím, že důvodem pro tento krok jsou i vltavíny, které se v místě nacházejí. Místní se bojí hluku, prachu i zdevastování půdy a vodních zdrojů, což dali jasně najevo při pondělním veřejném projednání.

Kulturní sál v Ločenicích zaplnilo v pondělí odpoledne asi sedmdesát lidí. „Vy byste tu chtěl žít?“ „Tak vám pěkně děkujeme.“ Tyto a podobné věty zazněly směrem k představitelům těžařské firmy. Ti seděli společně se zástupci kraje a autory potřebných posudků proti nim na pódiu.

Mezi obyvateli z okolních vsí seděl i Jiří Bláha z Nesměně, který se pravidelně potýká s velkým množstvím prachu. Zajímalo ho, jestli firmy dělaly konkrétní měření, když vypracovávaly studii.

„Přijďte se ke mně podívat do dvora, přijďte se podívat, jak vypadá auto za týden. Když sáhnu venku na parapety, tak je tam za týden vrstva prachu,“ popsal při setkání. S prachem se prý potýkají i v domácnosti.

V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. (6. října 2025)
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. (6. října 2025)
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. (6. října 2025)
V kulturním sále v Ločenicích se konalo veřejné projednávání, které se týkalo plánované průmyslové těžby vltavínů. Většina místních je proti. Vyjádřil se i Vladimír Boháč ze spolku Natura Nesměň. (6. října 2025)
6 fotografií

O prachu hovořil i starosta Ločenic Jaroslav Bína. Požadavky společnosti Mawe jsou podle něj nekompromisní, chtějí velké území a není šance, že by se obec nechala přesvědčit a změnila názor. Poukázal také na to, že dobývací prostor v okolí Ločenic funguje už roky.

„Hlavně nám bude vadit četnost nákladních automobilů, prašnost a hluk. A stejně, pokud by se dobývací prostor rozšířil, tak vzniknou další místa pro černé kopáče,“ míní. Možností, jak se proti případnému povolení rozšíření těžby bránit, mnoho nevidí. Mezi nimi je například sepisování negativních vyjádření k žádostem.

Firma plánuje rozšíření dobývací plochy na dalších 27 hektarů, ročně by tam měla vytěžit 60 tisíc tun štěrkopísku. Starosta ale poukazuje na to, že v blízkosti se nacházejí domy a zdroje pitné vody. Obec má pět vlastních vrtů, které sice nejsou v dobývacím prostoru, ale může se stát, že dojde ke stažení vody. To se mělo stát v Chlumu, který se nachází vedle stávajícího prostoru.

Těžbu vltavínů čeká veřejné projednávání, zároveň firmy myslí na vzácné yttrium

Bínova slova doplnil Vladimír Boháč ze spolku Natura Nesměň. „Oni uvádějí, že spodní vody se pohybují mezi 20 a 33 metry, ale z posledního hydrogeologického průzkumu je jasné, že se voda ustálila v deseti metrech, takže tam ke stržení těch pramenů může dojít,“ varoval. V polích u dobývacího prostoru se nachází i samota, kde mají spodní vody v jednom metru.

Boháč zároveň upozornil, že firmě Mawe jde hlavně o vltavíny. „Je jednoznačné, že firmě nejde o nějaké štěrkopísky, které jsou nevalné kvality, protože se nepoužily ani na stavbu dálnice, ale o vltavíny.“ Podle něj se společnost staví do pozice, že obce zachrání před černými kopáči, ty však přitahují právě místa, kde se podobné firmy objevují.

Jednatel Mawe Viktor Weis význam vltavínů při rozhodování o rozšíření těžby nikterak nerozporoval. „Vltavíny jsou jednoznačně jeden z důvodů rozšíření těžby, protože vltavíny se tam nacházejí v těch štěřkopíscích,“ komentoval. Zároveň podotkl, že s jejich těžbou jsou spojené odvody za vydobyté nerosty. Ty jdou z větší části právě obcím.

Petice zabrala, ministerstvo odmítlo rozšířit těžbu vltavínů u Ločenic

Štěrkopísky jsou ale významné nejen proto, že obsahují vltavíny, Weis zdůraznil i jejich významnou roli při stavbách. Rozumí ale také občanům, kteří nechtějí mít za domem rušivý prvek, a chce, aby vliv na Ločenice a Nesměň byl co nejmenší.

„Je to jako se silnicí, všichni chceme jezdit po silnicích, ale nikdo nechceme, aby se na to těžil kámen a písek, ze kterých se to postaví. Všichni chceme stavět nové domy, ale potřebujeme na to kámen a písek, kromě jiného,“ vysvětlil.

Kvalita života navíc podle názoru Weise zůstane nezměněná. Firma chce zachovat stávající režim těžby i co do objemu, takže se nenavýší doprava ani hlučnost. Do budoucna chtějí hluk dále eliminovat přesunutím dopravy na delší vzdálenosti do pásových dopravníků, což by zcela odstranilo hluk kamionové dopravy v areálu.

Hojně diskutovaná byla při projednání rekultivace. Václav Capl, myslivecký hospodář z Nesměně, ji považuje za nedostatečnou. „Pro zvěř je ta krajina absolutně devastující a rekultivace za vámi? Zatím se tam nehnulo vůbec nic. Chodíme tam každý rok na hon a nevšimli jsme si, že by se tam něco změnilo,“ popisoval. Nesouhlasí také se záměrem vést potok v trubkách pod zemí.

Weis připustil, že s rekultivací ještě nezačali. Přistoupí k ní až po ukončení těžební činnosti. „Nemůžete si sám pod sebou, pod vlastní židlí, začít něco rekultivovat,“ líčil.

O podobě rekultivace chce ještě debatovat, protože schválený návrh je už 25 let starý a neodpovídá současným trendům. Chtěl by také, aby se zapojila ekologická hnutí, úředníci nebo univerzity a společně s využitím nejnovějších poznatků našli nejvhodnější řešení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Myslíš, že máš hroší kůži? Pražská kampaň nabízí pomoc při duševních problémech

Ve středu zahájená kampaň hlavního města připomíná, že psychické potíže nemusí být vidět, přesto mohou výrazně ovlivnit každodenní život. Zaměří se zejména na mladé lidi, kteří čelí úzkostem a tlakům...

8. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Jde vám jen o vltavíny, vyčítali lidé firmě, která chce u Ločenic rozšířit těžbu

Mezi Ločenicemi a Nesmění na Českobudějovicku se má rozšířit těžba. Firma Mawe tam už nyní těží štěrkopísky, její majitel se ale netají tím, že důvodem pro tento krok jsou i vltavíny, které se v...

8. října 2025  12:12,  aktualizováno  12:12

Profi hasičům v Kraslicích velí žena. Nechce řídit cisternu, z hadů má fobii

Výjezdová stanice Hasičského záchranného sboru (HZS) v Kraslicích na Sokolovsku má od října novou velitelku. Jana Třísková je první ženou na této pozici v kraji a první výjezdovou hasičkou u...

8. října 2025  12:12

Od pravěku po současnost. Nové havlíčkobrodské knižní dějiny končí v roce 1990

Tolik povyku kvůli jedné knize ještě Havlíčkův Brod nezažil. V sobotu bude představena mohutná publikace mapující takřka kompletní historii města. Po tři roky na ní pracoval tým archeologů, historiků...

8. října 2025  12:02,  aktualizováno  12:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Soud projedná kauzu záplav v Brodku u Přerova,odvolali se obžalovaní i poškození

Olomoucký krajský soud otevře příští týden v pondělí kauzu záplav v Brodku u Přerova, která se v odvolacím řízení vrací před soud téměř po roce od rozsudku...

8. října 2025  10:24,  aktualizováno  10:24

Pražské dentální dny 2025. Největší setkání nejen české stomatologie

8. října 2025  11:54

Dopad voleb na jižní Moravu: boj o Soutok i tlak na rozpad brněnské koalice

Voliči o víkendu rozhodli o složení Poslanecké sněmovny na příští čtyři roky. Od rozdaných karet se bude odvíjet sestavení vlády, jejíž aktivity ovlivní život každého obyvatele Česka. Volby však v...

8. října 2025  11:52

V Litoměřicích špatně sčítali preferenční hlasy. Volička se má obrátit na soud

Preferenční hlasy ve sněmovních volbách výrazně zahýbaly pořadím kandidátů. V Ústeckém kraji díky kroužkování skočili z posledního místa do sněmovny hejtman Richard Brabec (ANO) i starosta České...

8. října 2025  11:52

Frýdek-Místek posiluje bezpečnostní opatření u dětského hřiště

Město Frýdek-Místek posiluje bezpečnostní opatření u dětského hřiště v ulici J. Lohrera na sídlišti Anenská. Provoz narušují lidé závislí na alkoholu či...

8. října 2025  10:11,  aktualizováno  10:11

Studenti z Brna uspěli na chemické olympiádě v konkurenci deseti evropských zemí

Úspěchu na mezinárodní chemické olympiádě dosáhli na konci září čerství absolventi Střední průmyslové školy chemické v Brně. Mezi konkurenty z deseti...

8. října 2025  10:05,  aktualizováno  10:05

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Mamutí naleziště v Ústí nad Labem si mohou lidé prohlédnout on-line

Archeologové pokračují ve zpracování dat z mamutího naleziště v Ústí nad Labem, pro které nyní vznikla webová prezentace. ČTK o tom dnes informovala mluvčí...

8. října 2025  10:04,  aktualizováno  10:04

Na Hradecku se srazilo osobní auto s kamionem, řidič zemřel v nemocnici

Na hlavní silnici I/11 u Třebechovic pod Orebem na Královéhradecku se v úterý srazilo osobní auto s kamionem. Zraněný osmadvacetiletý řidič osobního vozidla...

8. října 2025  9:59,  aktualizováno  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.