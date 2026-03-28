Průvod s Kraslicovníkem zahájil v J. Hradci velikonoční veselici a jarmark

Průvod s Kraslicovníkem zahájil dnes v Jindřichově Hradci velikonoční veselici a jarmark. Kraslicovník, což je bříza ozdobená pentlemi a nabarvenými vejci, bude nyní stát několik dní na náměstí Míru. Akce má připomenout tradice Velikonoc, které budou příští víkend. ČTK to řekla etnografka Muzea Jindřichohradecka Alexandra Zvonařová.
"Pravidelně program připravujeme na tuto sobotu, i když Velikonoce se konají až o týden později. Ale lidé na ně často odjíždějí pryč, protože děti mají prázdniny a město je pak prázdnější. Proto vždy volíme tento víkend," uvedla Zvonařová.
Velikonoční veselici pořádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s městem. Návštěvníci si mohli vyzkoušet barvení vajíček, pletení košů nebo upéct tradiční velikonoční pokrm. Součástí akce jsou i řemeslné trhy.
"Velikonoční veselice je pro nás krásnou příležitostí, jak propojit tradice, radost z příchodu jara a setkávání lidí všech generací. Těší nás, že se každoročně zapojují místní spolky i umělci a společně vytvářejí jedinečnou atmosféru," uvedla ředitelka Muzea Jindřichohradecka Martina Machartová.
Velikonoční svátky na jihu Čech nabídnou akce i na jiných místech. Jedná se o tradiční jarmarky, ukázky lidových řemesel, sváteční dobroty, ale také průvody s klapáním hrkaček. V Hluboké nad Vltavou budou opět obří kraslice a zábavní akce pro celou rodinu nabídnou také zoologické zahrady. Tradiční zvyky připomene rovněž velikonoční hrkání v Českých Budějovicích. Stará tradice od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty nahrazuje kostelní zvony, které v té době podle tradice odlétají do Říma.