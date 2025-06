Cyklistický program byl pestrý a koncipovaný tak, aby si užili jak profesionální sportovci, tak i rodiny s dětmi. V pátek nabídl vyjížďku Road Classics, kterou vedli známí sportovci Marcela Joglová, Dušan Zapalač a Přemek Vida.

Sobotu lákala na tři tematické jízdy – trailovou s vicemistrem světa Kristianem Hynkem, e-bikovou technickou akademii s legendou Richardem Gasperottim a silniční švih s ženským profi týmem VIF Cycling Team.

Velký úspěch sklidil dětský program v Loučovicích, kde ve spolupráci s Policií ČR získalo více než padesát dětí svůj KolemKolem řidičák na kolo. Důkazem rostoucí popularity cyklistiky mezi nejmenšími byla i rekordní účast na dětských závodech Frymburská šlapka, kde na startovní čáru dorazilo 138 malých závodníků.

V Lipně nad Vltavou festival každý večer vrcholil kulturním programem, který nabídl mimo jiné autorské promítání dokumentu Ten, co slaví každý den o historii českého mountain bikingu. Večerní atmosféru pak rozproudila energická show kapely Move Breakers a taneční set DJ Huga Teyy.

„S prvním ročníkem jsem po organizační stránce spokojený a je vidět, že cyklistika na Lipensku prostě táhne. Už teď procházíme detaily celé akce a vyhodnocujeme, co se povedlo a co musíme zlepšit. Pozitivní zpětná vazba od návštěvníků nám zároveň dává velký závazek směrem k dalším ročníkům. Jsme rádi, že do toho s námi obce i komerční partneři šli,“ říká Vít Bechynský, předseda pořádajícího spolku KolemKolem.