Nehladit, je ve službě. Nová čtyřnohá posila českobudějovických strážníků, německý ovčák Maverick, není jen pouhý parťák. Musí se soustředit na svou práci. Baví ho hlavně procházet prázdné areály a budovy a vyhledávat nezvané hosty. Tvoří nerozlučný tým s psovodkou Jaroslavou Mrkosovou.
Věděla jste už jako malá, že se chcete jednou profesionálně věnovat kynologii?
Už od pěti let. Jednou jsem tehdy potkala u tety německého ovčáka. Ten mne jako malou porazil na zem. A já jsem pak dvě hodiny seděla na zahradě a byla jsem z toho zvířete úplně hotová. Chtěla jsem psa, jenže v bytě to nešlo. A tak přišli křečci, potkani, rybičky, činčily.
Až jste se dočkala.
Ano. Venčila jsem fenu, která hárala. A byla z toho štěňata. To mé jsem pojmenovala Pan Míša. A když uhynul na rakovinu, tak to začalo. Od osmnácti chovám psy, cvičím je, jsem poradkyní chovu československých vlčáků.
Působila jste i v armádě.
Chtěla jsem tam dělat psovoda. Uvolnilo se místo akorát v Praze, u hradní stráže. Ale tam mi to nevyhovovalo. Je to daleko a já potřebuji být mezi lidmi. A Budějovice jsou moje srdcovka. Zkusila jsem se zeptat u městské policie, zda by neměli volné místo. A dozvěděla jsem se při pohovoru, že pan ředitel ve snaze zavést kynologii u městské policie shání psovoda se psem do služby. Takže to byla neskutečně šťastná náhoda.
Vašemu parťákovi říkáte Maverick. Podoba s přezdívkou hlavního hrdiny z filmu Top Gun asi nebude čistě náhodná, že?
Jasně. Top Gun je moje srdeční záležitost. Samozřejmě v rodokmenu má jméno jiné, ale já mu tak říkat nechci. A navíc je hlavnímu hrdinovi hodně podobný. Nevzdá se. Když půjde do tuhého, tak za vás i zemře. Většina psů povolí, když vidí, že pán je nervózní. Ale Maverick ne. Ten se ještě zvedne o to víc. Je pracovitý a dokáže udržet při akci čistou hlavu. Rozpozná, kdo jaký je. Je vyrovnaný. My jsme tým, a tak to má být. Pes vás musí mít načtenou, aniž se cokoli řekne. A já to poznám i na něm, kdy má potíže, kdy se necítí dobře. Ta souhra je nesmírně důležitá.
Je třeba odhalit nezvané návštěvníky, a to Mavericka neskutečně baví, když může někoho najít. Ať v dobrém, nebo ve zlém.
Musel Maverick skládat nějaké speciální zkoušky?
Služební pes musí mít atestaci od Policie České republiky, nestačí kurz například strážného. Teď je mu rok a půl, takže se dá říct, že je ještě štěně. Ale už má kapacitu a schopnosti dospělého psa. Německý ovčák má dvě linie, pracovní a výstavní. Tu můžete vidět například v televizi. Pracovní linie je méně líbivá, ale právě o to pracovitější.
Jaké jsou mezi služebními psy rozdíly?
Jsou psi pátrací, hlídkoví a pak specialisté. Maverick je hlídkový. Dohlíží na veřejný pořádek, dělá prohlídky, měl by dělat průzkum terénu. Dále eskorty, doprovody. Ti pátrací chodí po dlouhých stopách, nebo když se například někdo ztratí v lese. A specialisté zase hledají výbušniny. To je taky velmi zajímavá práce a pes na to musí mít povahu. Takže se hledá klidný, vyrovnaný, protože tam stačí chybička, špatně se dotkne batůžku, kde ta bomba je, a je všechno ve vzduchu. Už i v minulosti byli v tomto naši psi ve světové špičce.
|
Neposedné policejní štěně zatím honí motýly, po výcviku může chytat zloděje
Máte psa při službě na vodítku?
Samozřejmě. Pokud to mají dělat ostatní podle místní vyhlášky, tak já také. I když ho mám na delším vodítku a zná povely, nepouštím ho na volno. Mezi lidmi vždy nosí košík. To není o tom, že on by někoho úmyslně kousl. Ale někdo mu může stoupnout na nohu a on nějak zareaguje. Pořád je to zvíře.
Ptají se kolemjdoucí, zda si ho mohou pohladit?
To si pište. To je každý den minimálně deset lidí. Ale nehladí se. Ztratil by ostražitost.
Kde vás mohou nejčastěji ve městě potkat?
Jsou to hlavně okrajové části města, průmyslové zóny, chatové oblasti, hřbitovy. Teď v blížící se zimě to bude o to víc, když se majitelé přesunou zpět do města. Je třeba odhalit nezvané návštěvníky, a to Mavericka neskutečně baví, když může někoho najít. Ať v dobrém, nebo ve zlém. Odpoledne a k večeru se přesouváme do středu města, procházíme parky.
|
Rodina a policisté hledali stoletého houbaře, našel se i s úlovkem v košíku
Jaké máte zatím ohlas?
Velký. Zrovna nedávno jsem zaznamenala ocenění, že kolemjdoucí psa vidí. Děti chodí často samy, lidé to vnímají jako službu, že kdyby se něco dělo, můžeme okamžitě zakročit. A pes je velmi rychlý.
Nedávno se stal případ, kdy se v areálu smaltovny pohyboval člověk. Po zadržení se zjistilo, že byl pod vlivem návykových látek. Nezasahovali jste tam?
Ne. To už nám skončila směna a na místě zasahovali kolegové z pohotovostní jednotky strážníků. Samozřejmě ale podobný případ se nám přihodit může. Naopak pes je cvičený na budovy a už se těší, že tam může být někdo schovaný. Tady byl zadržený pod vlivem drog a byl slyšet. Ale kdyby si skutečně dával pozor, bylo by ho těžké najít, tak to je právě situace, kde by se Maverick osvědčil. Má vynikající čich a já se ho snažím učit, aby uměl i to, co na zkoušky umět nemusel.
|
Najde cokoliv a kdekoliv. Policejní pes se na rozdíl od lidí nemýlí, říká kynolog
Může Maverick třeba pronásledovat lupiče, který utíká?
Ne. Pes je donucovací prostředek. Já ho mohu použít, když hrozí nebezpečí mně nebo jiné osobě. Ale ne, když právě bude někdo například utíkat. Pouze pokud bude někdo útočit přímo na nás nebo na někoho dalšího, tak může pomoci. Dvakrát dám výzvu, a když dotyčný neuposlechne, pak dám povel psovi. Ale vždy se budu snažit dělat vše pro to, aby k tomu nedošlo.