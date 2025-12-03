Pavilon psychiatrie začne v Jičíně vznikat na jaře

Nový pavilon se 43 lůžky vznikne v místě budov, které čeká demolice.
„Stavba dvou objektů a navazujícího křídla přinese výrazné zlepšení podmínek pro pacienty a také lepší zázemí pro zaměstnance nemocnice. Kromě lůžkové části stavbaři vybudují nové prostory pro ambulance psychiatrů i psychologů, a to včetně ambulancí pro dětské pacienty,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Mašek (ANO).
Součástí investice bude i parkovací dům pro 160 aut. Víc než čtyři pětiny nákladů by měla zaplatit dotace z Evropské unie.
Po dokončení psychiatrického pavilonu hejtmanství počítá se stavbou urgentního příjmu, kraj už vybral zhotovitele projektové dokumentace, vyjde na 33 milionů korun. Stavba za zhruba 400 milionů by mohla začít v roce 2027.
Zatím poslední velkou investicí v jičínské nemocnici byl multifunkční pavilon za více než 600 milionů korun otevřený v loňském roce.