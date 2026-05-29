Budějovice obsadí rekordních osm tisíc běžců, trasu měnili kvůli dopravním uzavírkám

Lukáš Marek
  9:02aktualizováno  9:02
Uběhnout míli po boku své rodiny, změřit síly s elitními evropskými sportovci nebo se na trati potkat s Karlem Poborským. I takové zážitky nabízí 14. ročník běžeckého festivalu v Českých Budějovicích, který se uskuteční v sobotu. Do jednotlivých závodů, jejichž vrcholem je půlmaraton, vyrazí rekordních více než osm tisíc sportovců.
Budějovický půlmaraton (2017) | foto: Marek Podhora, MAFRA

Taková bude trasa letošního ročníku. Běžce zavede nově i k výstavišti.
Pořadatelé z RunCzech letos ve spolupráci s městem upravili trať. „Jinak to ani s ohledem na značné dopravní uzavírky nebylo možné,“ zmínila primátorka Dagmar Škodová Parmová. Zdůraznila, že omezení spojená se závodem budou nejkratší možná a ta největší se dotknou pouze sobotního odpoledne, podvečera a večera.

Hlavní závod má start v 19 hodin. Zatímco v minulých ročnících se pravidelně běhalo například po ulici Generála Píky k Okružní, tak toto místo letos zůstane volné, stejně tak se závodníci vyhnou Rudolfovské třídě. Naopak obsadí část levobřežní silnice u výstaviště. „Průjezd aut tam ale zůstane po celou dobu zachovaný,“ ujistila primátorka, která půlmaraton na náměstí Přemysla Otakara II. odstartuje.

Jinak trasa tradičně vede přes Sady, Pražskou třídu a další části Pražského sídliště, po části Husovy třídy či kolem zimního stadionu a přes Senovážné náměstí. Všem těmto místům se řidiči musí v sobotu vyhnout, protože se tam velkou část dne nedostanou.

Mattoni Running Festival České Budějovice 2026

15:30 – běh na pět km
17:00 – rodinná míle
17:45 – bambini run
19:00 – 1/2maraton, včetně štafetového běhu, závodu 2run a Běhu o pohár rektora Jihočeské univerzity

Poznámka: Start je vždy na náměstí Přemysla Otakara II. Podrobnosti o dopravních omezeních v souvislosti s půlmaratonem jsou na webu c-budejovice.cz.

Novinkou běžeckého svátku budou například běhající lékaři, kteří budou označeni podobně jako závodníci. Pro ostatní budou navíc držet tempo s konkrétním časem pro celý půlmaraton. „Na nedávném půlmaratonu v Karlových Varech takto například pomohli člověku, který dostal epileptický záchvat,“ upozornil Jiří Nečásek z pořadatelského týmu RunCzech.

Dále potvrdil, že se na start postaví běžci z celkem 61 zemí. Z cizinců jsou nejčastěji zastoupeni Slováci, následují Rakušané, ale nechybí ani Američané či Indové. Zatímco na trase půlmaratonu bude více mužů, a to 62 procent, u pětikilometrové trati je to naopak, tam je 61 procent žen. „Celkově je zájem opravdu velký a na soutěžních bězích je přihlášených přes šest tisíc lidí, další více než dva tisíce jsou na těch nesoutěžních,“ upřesnil Nečásek.

Absolutní špička čítá 35 elitních atletů. A mezi ženami se s číslem jedna na start postaví česká olympionička Tereza Hrochová. „Před závodem jsem vždy vystresovaná, takže v tom asi žádná změna nebude. Teď jsem se připravovala směrem k deseti kilometrům, tak jsem zvědavá, jak se to do závodu promítne,“ uvedla Hrochová.

A hodně se na půlmaraton těší také David Vaš, jenž je v Budějovicích doma a chce útočit na ty nejvyšší pozice mezi českými atlety. „Poprvé jsem běžel už v roce 2012, tehdy ještě jako hobík. Mám to tady rád kvůli skvělé atmosféře. Když pominu samotné náměstí Přemysla Otakara II., tak se skvěle fandí třeba na Pražské třídě a Mariánském náměstí. Sám tam ještě chodím po doběhnutí podpořit ostatní,“ řekl Vaš.

Ten má svou běžeckou komunitu, jež si říká Tým Dejvic. A řada sportovců z této skupiny bude v sobotu závodit. Jako tradičně by mělo být v Budějovicích na půlmaraton vedro, a tak se třeba tento tým speciálně připravoval na tropické podmínky. „Běhali jsme i v horku mnohem víc oblečení. Takže to někomu mohlo připadat legrační, když nás viděl v zimní čepici,“ doplnil s úsměvem Vaš.

Hvězdou sobotního klání pak bude Karel Poborský, jeden z nejznámějších českých fotbalistů. Ten se poslední dobou těchto závodů účastní a třeba na jaře už běžel maraton v Římě. „Nedělám to kvůli rekordům, nebo abych si něco dokazoval. Běhám celoživotně, protože mě to baví, naplňuje a aktivně si u toho odpočinu,“ popsal Poborský.

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

