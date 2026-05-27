Půlmaraton v Českých Budějovicích povede kvůli opravám po nové trase

Po nové trase poběží v sobotu účastníci půlmaratonu v Českých Budějovicích. Důvodem změny trasy je fakt, že se ve městě letos opravuje několik frekventovaných silnic. Akce omezí dopravu, především v centru města budou některé ulice zcela uzavřené. Na trasu půlmaratonu v sobotu večer vyrazí na 5000 běžců. Další 3000 sportovců očekávají pořadatelé v doprovodných bězích. Uvedli to dnes na tiskové konferenci.
Největší rekonstrukce ve městě se letos týká mostu Kosmonautů, který je zcela uzavřený, omezena je tak doprava v Mánesově ulici. "Půlmaraton v minulých letech už typicky svou trasu měl, aby to bylo pro průběh závodu optimální. Letos je nová trasa velmi pragmaticky naplánovaná, abychom vše zvládli i v kombinaci s uzavírkami ve městě. Ale předpokládám, že trasa se příští rok vrátí do své původní podoby," uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová (Naše Česko).
Závodníci se tak letos například vyhnou stoupání při výběhu z města po ulici Generála Píky. Trasa povede spíš v blízkosti centra města. Primátorka uvedla, že obyvatelé musí počítat s omezením provozu prakticky v celém centru. "Sobota zkrátka bude patřit sportu a doprava musí na chvilku ustoupit a povede po různých objížďkách," řekla.
Mattoni Running Festival se koná v Českých Budějovicích počtrnácté. Pořadatelé uvedli, že přínos pro město je například v tom, že závodníci a jejich doprovod utratili loni v obchodech, hotelích a restauracích 56 milionů korun. Na trasu vyrazí přední evropští i čeští elitní běžci. Na závod se vydá také jeden z nejlepších fotbalistů české historie Karel Poborský.