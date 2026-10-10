Putim na Písecku zastaví opravu silnice kolem rybníka, rozhodli lidé v referendu

Putim na Písecku má zastavit opravu silnice kolem rybníka. Rozhodli o tom lidé v referendu současně s komunálními volbami. Ze 449 oprávněných voličů se referenda zúčastnilo 301 lidí, z toho 162 hlasovalo za zastavení rekonstrukce. ČTK to dnes řekla starostka Eva Marušková.
Putim je jihočeská obec s 550 obyvateli přibližně šest kilometrů jihozápadně od Písku. Připravovaná rekonstrukce se netýkala pouze povrchu vozovky, ale také vodovodního vedení a odvodnění zpevněných ploch. Úprava křižovatky počítala se zaslepením jednoho ramene komunikace a vybudováním prostoru pro otáčení vozidel. Právě toto řešení patří k hlavním bodům, kolem nichž se místní debata vede.
Referendum se týkalo opravy zhruba 200 metrů silnice. Zatímco vedení obce připravilo projekt s dotací Jihočeského kraje, někteří obyvatelé měli výhrady k navrženému uspořádání i k hospodárnosti celého záměru. Projekt se připravoval několik let. O dotaci obec přišla, uvedla starostka.