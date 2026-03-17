Letecká puma v nosítkách i granáty na stavbě D3. Jihočeští pyrotechnici bilancují

Markéta Sedláčková
  17:32aktualizováno  17:32
Přibližně dvě stě výjezdů k nálezům zbraní a munice vloni absolvovali jihočeští pyrotechnici. Na úterní tiskové konferenci připomněli, že v posledních dvou letech je zaměstnávaly i zásahy na stavbě dálnice D3 na Českokrumlovsku. Připomněli a zdůraznili, aby lidé každý podezřelý nález ohlásili na policii.

Při stavbě dálnice D3 u Dolního Dvořiště našli stovky kusů munice z výbavy československé, německé a maďarské armády. Z toho asi dvě stě granátů, kilo trhavin nebo pět takzvaných pancéřových pěstí Panzerfaust.

Podle Jiřího Toufara z odboru munice českobudějovické policie prověřovali cestu, která dnes už neexistuje, ale zasahovala do stavby dálnice. Byla poblíž demarkační linie a ustupovaly tudy kolony směrem do Rakouska.

Pyrotechnici ukázali nálezy, které objevili v posledních letech po celém Jihočeském kraji. (17. března 2026)
Policejní pyrotechnik Jiří Toufar představil některé nálezy. (17. března 2026)
„Velice se osvědčila také spolupráce s archeology z Jihočeského muzea, kteří se zde zaměřili na průzkum středověkých sídlišť,“ popsal Toufar. „Munici jsme zničili hned na místě. Na soukromých pozemcích, kde s tím místní zemědělci souhlasili,“ zdůraznil.

Jih Čech je specifický právě tím, že zde vedla demarkační linie. Policie apeluje, že stále lze objevit nevybuchlou a nebezpečnou munici, které se vojska při ústupu zbavovaly.

Pumu likvidovali na výročí 80 let od konce války

Mezi nejzajímavější nálezy loňského roku patřil ten květnový, kdy pyrotechnici vyjížděli na Českokrumlovsko k Vltavě. Vodák, které zde vytyčoval trasu pro závod, si všiml na břehu kostky s nápisem TNT.

Pyrotechnici zkontrolovali místo a pomocí detektoru objevili pod rizikovým předmětem leteckou pumu. „Po odkrytí zeminy na nás vykoukl ocelový válec,“ popsal situaci Toufar. Předmět s nápisem TNT představoval náložku, která měla střelu posléze zničit.

Pyrotechnik: Stovky německých granátů hodili do lesa zřejmě Američané

„S největší pravděpodobností se tu pumu pokoušeli pomocí náložky zlikvidovat američtí ženisté, ale nepodařilo se jim to,“ naznačil Toufar. „Pravděpodobně se tehdy stalo to, že při zakrývání hlínou se jim rozjela nálož a puma nevybuchla,“ vysvětlil.

Puma se nacházela v neschůdném terénu, kde ji nemohli bezpečně zničit. „Naložili jsme ji na stará zdravotnická nosítka a nesli do kopce k silnici,“ vyprávěl. „Likvidovali jsme ji 9. května. Takže na 80. výročí konce druhé světové války jsme vlastně dokončili práci po nich,“ přednesl.

Američané se totiž pokoušeli o likvidaci střel sami. Ne vždy se to povedlo. „Jednou došlo k výbuchu a zemřelo několik amerických vojáků a jedna místní obyvatelka,“ připomněl událost z konce války.

Na Prachaticku pak našli hledači kovů místo, kde později pyrotechnici identifikovali zapalovače střel v hermetických obalech připomínajících plechovky a další vojenský materiál. „Po otevření syčely, jako by byly čerstvé. Původně šlo o protiletadlové zapalovače určené k sestřelování raket v Británii. Později jejich vývoj převzali Američané a nasadili je například proti japonským kamikaze letounům,“ vysvětlil Toufar.

Pyrotechnici našli v lese stovky granátů a šedesát kilo munice, část rovnou odpálili

V loňském roce vyjížděli jihočeští policisté také na Vysočinu. Našly se zde tři kusy, které se dlouho nedařilo identifikovat. Nakonec se ukázalo, že se jednalo o vývojové dělostřelecké střely z prostoru, kde se v minulosti likvidovala zkušební munice.

„Jde o věc, která by teoreticky už neměla existovat, a nám se povedlo najít takovéhle poklady a zachránit je,“ připomněl s tím, že tyto a další podobné kusy pak putují do policejního muzea.

„Některé si necháváme i pro další odborné studium a výcvik pyrotechniků, ale jsou to jen jednotky případů ročně. Pokud jde o ostrou munici, existuje jasný postup. Převáží se do prostoru v Ralsku, kde se likviduje. A pokud není bezpečné ji transportovat, zničíme ji přímo na místě,“ připomněl.

Spolupracují také s kolegy v zahraničí. Vyjíždějí například na území bývalé Jugoslávie, kde pomáhají s likvidací min, které tam dodnes zůstaly po válečném konfliktu.

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Na tiskové konferenci připomněli i nedávný výjezd na Písecko, který označili jako největší za posledních pět let. U Albrechtic nad Vltavou objevili zhruba 400 kusů sovětských ručních a protitankových granátů. Část z nich byla natolik nestabilní, že se musela zničit přímo na místě. Zbytek, který byl relativně v pořádku, převezli do úložiště a následně zlikvidovali ve vojenském prostoru.

Celá akce trvala dva dny, nález se roztřídil a místo po celou dobu hlídala policie. „Objevil ho muž, který zde byl na procházce se psem. Pravděpodobně mu to naznačil právě pes, že se zde nachází něco, co není standardní,“ komentoval událost pyrotechnik.

Zde se jedná o místo, kde právě v době druhé světové války tábořilo vojsko. „Může se zde tedy najít další munice. Lidé by měli být rozhodně opatrní a nebát se zavolat 158,“ zdůraznil.

„V našem kraji lze stále ještě najít cokoli. Apelujeme, aby lidé na nic nesahali a přivolali policii,“ připomněl. „Stává se nám totiž bohužel i při zbraňové amnestii, že nám lidé přinesou nález přímo na služebnu. A pokud jsou policisté v terénu, zanechají je před dveřmi. Chodí tudy děti, jiní lidé, je to velice nebezpečné,“ vyprávěl policejní mluvčí Jiří Matzner.

17. března 2026

