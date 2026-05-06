Pyrotechnici zlikvidovali na Českobudějovicku stovky kusů munice, nálezů přibývá

U Lišova na Českobudějovicku pyrotechnici v úterý zlikvidovali stovky kusů nebezpečné munice. Policie o tom dnes informovala na síti X. Zároveň uvedla, že s jarním obdobím počty nálezů munice stoupají. Varovala lidi, aby na munici nesahali a vždy volali linku 158.
U Lišova se podle policie našlo mimo jiné 400 kulometných nábojů, dělostřelecký granát a desítky protitankových granátů. Část nálezu pyrotechnici zlikvidovali na místě, zbytek odvezli.
K nálezům nebezpečné munice vyjíždějí jihočeští policisté zhruba každý druhý den. Na jaře nálezů přibývá, protože lidé více chodí do přírody.
Policie na webu varovala, aby lidé na munici nesahali. Při výbuchu by se mohli smrtelně zranit nebo mít doživotní následky. "S nálezem v žádném případě nijak nemanipulujte, nepodceňujte ani staré a zrezlé výbušniny, zbraně nebo střelivo. K jejich výbuchu může stačit i nepatrný otřes nebo pohyb. Rozhodně se nepokoušejte sami o jejich likvidaci," uvedla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Doplnila, že by lidé měli zabránit vstupu nepovolaným osobám. "Nezapomeňte poučit také své děti, že mohou na takový nález narazit v přírodě," dodala.