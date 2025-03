Nechceme kulturu jednoho člověka, kritizovali radního. Sám se gesce vzdal

Více než dvě hodiny trvala diskuse na čtvrtečním jednání píseckých zastupitelů, po jejímž konci mělo následovat hlasování o odvolání radního Robina Mikušiaka. Nakonec bylo všechno jinak, radní za ODS se vzdal kultury, kterou měl v gesci.

Toto gesto by podle něj mělo vést v uklidnění situace ve městě. Nadále zůstává členem rady města a podržel si také místo v grantové komisi. O jeho nástupci se bude jednat na následující schůzi.

„Chtěli jsme úplné odvolání. To, že radní pod tlakem rezignoval, je posun a určitě to pomůže, i když hlasování nedopadlo. Nyní uvidíme, kdo přijde další a snad nechá kulturu dýchat,“ komentoval výsledek iniciátor petice pro odvolání Mikušiaka, bývalý starosta Ondřej Veselý (Hlas Písku).

„Moje snahy o smysluplnější kontrolu využití veřejných prostředků za dva a půl roku nikam nevedly. Snad se mým odstoupením situace uklidní,“ zdůraznil Mikušiak důvod, proč se rozhodl pro rezignaci. O svém setrvání v grantové komisi bude ještě přemýšlet.

Petici pro odvolání podepsalo přes 500 lidí

Návrh na jeho odvolání podal Michal Turek a jeho kolegové z Hlasu Písku. A to na základě petice, na níž bylo ke čtvrtečnímu dni 556 podpisů. Autoři vytýkají Mikušiakovi, který podniká v komerční kultuře, že tlačí své zájmy, zneužívá svého postavení v grantové komisi a nutí spolky využívat jeho služby.

„Vyspělá společnost dotuje i kulturu, která nevydělává. Přiklepli jsme dotace i na sport mladých, kteří také nevydělávají,“ pronesl Turek s tím, že za kulturu považuje například i vzdělávání. „Radního zajímá jen to, kolik na akci přijde lidí a kolik to stojí,“ vypíchl následně ve své řeči Veselý. „Je odborníkem na komerční kulturu, ale nechápe, co to je kulturní pestrost. Spolky pracují dobrovolně, ve svém volném čase, ne pro zisk, ale pro duch Písku,“ zdůraznil.

Připojil i několik konkrétních případů, kdy Mikušiak zneužil postavení ve svůj vlastní prospěch, a nelegálně tak čerpal dotace pro spolky, ve kterých předsedal. S tím, že svá tvrzení může kdykoli prokázat.

Připomněl i tlak Mikušiaka na ředitele Centra kultury Josefa Kašpara, na jehož podporu v Písku také vznikla petice. Radní žádal odvolání Kašpara na základě toho, že Kašpar špatně hospodaří.

„Došlo ke střetu dvou světů“

Na Veselého slova navázal i vedoucí folklorního souboru Písečan Josef Handrejch. „Chceme v Písku multižánrovou kulturu, a ne kulturu jednoho člověka.“ Prohlášení doprovázelo pískání a tleskání z řad veřejnosti, které musel starosta Michal Čapek (ANO) uklidňovat a mírnit.

Právě spolky spojily obavy o svou činnost s případným odvoláním Kašpara z funkce. I když jak později zaznělo v diskusi zastupitelů několikrát, tyto obavy jsou liché a souviset by s konkrétní osobou ředitele vůbec neměly. „Je to zbytečný strach, že když skončí ředitel Kašpar, tak skončí i spolky,“ vzal si slovo Aleš Chalupa (ANO).

„Vůbec mě tato situace netěší. Nepotkáváme se, došlo ke střetu dvou světů, a to komerční a nekomerční kultury,“ povzdechl si Kašpar. „Jsme příspěvková organizace. Jak vyplývá z názvu, dostáváme příspěvky, nemusíme je shánět, ale to neznamená, že nic neděláme,“ zdůraznil.

Mikušiak se bránil mimo jiné i tím, že jde o veřejné peníze a že kultura nemusí zajímat každého. Pokud grant nebyl schválený, tak proto že projekt nebyl dobře zpracovaný. „Kultura není zadarmo a nebudeme dávat peníze každému a na něco, co je nekvalitní,“ vyjádřil se.

V mnoha případech pak podle něj došlo k nepochopení, kdy chtěl nabídnout pomoc a radu, což ostatní vnímají jako nátlak. „Nikdy ode mě nezaznělo, že spolky to dělají špatně. Moje výtky směřovaly vždycky jen k tomu, že pokud má akce potenciál, je vynaloženo málo peněz a úsilí na propagaci,“ reagoval. „Na to, jaká je podpora, by mohla být vyšší návštěvnost, mohlo by to být více mainstreamové, a více to tak směřovat na mladé,“ dodal.

Dva audity prověří situaci

Místostorostka Petra Trambová (Pro Písek), která má na starost Centrum kultury města, uvedla, že už od počátku chtěli posunout kulturu v Písku dál a právě radní Mikušiak měl být opěrným bodem pro spolky a instituce. Místo toho však již od začátku vnímala komunikační zeď mezi Mikušiakem a Kašparem a osobně čelila útokům z obou stran.

Celou situaci popsala jako nešťastnou. „Šlo to vyřešit elegantněji,“ reagovala na to, že se konflikt rozšířil do médií a na sociální sítě. „Zaznamenali jsme výtky k činnostem obou, ale zatím nikdo nepředložil relevantní materiál ani žádný návrh řešení této situace. Točíme se dokola,“ dodala.

Starosta Čapek následně poznamenal, že na základě obvinění jak špatného hospodaření Kašpara v Centru kultury, tak obcházení pravidel při přidělování grantů Mikušiaka, poslal na obě adresy audit. Ty by měly situaci prověřit a následně určit, jakou cestou budou rada a zastupitelstvo postupovat dál.