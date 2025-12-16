Od pátku se řidiči alespoň částečně dostanou do Rudolfovské třídy, kde nadále pokračuje první etapa velké rekonstrukce.
„Úsek Na Sadech – Otakarova bude průjezdný obousměrně. Do části Otakarova – Jeronýmova bude vjezd umožněn pouze uživatelům přilehlých nemovitostí na povolení, které dostanou podle potřeby od zhotovitele. Průjezd kompletním opravovaným úsekem Rudolfovské nebude možný,“ upozorňuje řidiče mluvčí českobudějovické radnice Jitka Welzlová.
Stále trvá i to, že z Jeronýmovy nebude možné zajíždět do Rudolfovské. Práce na první etapě budou pokračovat ještě příští rok a na jaře na ně naváže další etapa dál směrem ke křížení s Lipenskou, kde pak bude další uzavírka.