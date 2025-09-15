Škváru nahradí v Českých Budějovicích ragbyové hřiště, proměna spolkne miliony

Českobudějovická čtvrť Suché Vrbné získá sportoviště za 35 milionů korun. Hotové má být příští rok. Zázemí tam najdou ragbisté, kteří o nový areál usilují už od roku 2018. Konečně získají plnohodnotné domácí prostředí, které nikdy neměli. Bude tam i workoutové a dětské hřiště s malou běžeckou rovinkou.
Rezavé pletivo, staré osvětlení a tráva tak vysoká, že od jedné branky pořádně není vidět druhá. Tak vypadá staré škvárové fotbalové hřiště u areálu Lokomotivy v Suchém Vrbném. Teď má ale naději na pořádnou proměnu, domov tam najdou českobudějovičtí ragbisté.

„Hřiště bude kolmo k tomu původnímu. Při pohledu od ulice E. Krásnohorské bude po levé straně budova s klubovým zázemím a parkoviště,“ popsal prezident RC České Budějovice Pavel Vobr. V areálu vzniknou také workoutové a dětské hřiště s malou běžeckou rovinkou.

O nový areál usiluje klub už od roku 2018. Chce konečně získat plnohodnotné domácí prostředí, které nikdy neměl. „Řešilo se to skoro sedm let, než se udělal projekt, vyběhala povolení, pak byl covid... Takže až nyní se nám to podařilo dostat do finále,“ uvedl Vobr.

Ragbisté získali dotaci ve výši bezmála 22 milionů korun od Národní sportovní agentury (NSA). Ta pokryje necelé dvě třetiny z celkových 35 milionů. Zbylých 39 procent nákladů má poskytnout město skrze dotaci, kterou dnes dopoledne schválili zastupitelé. Pro bylo všech 41 přítomných.

Jedná se fakticky o opětovné schválení dotace. Ta původní, která u politiků hladce prošla loni v dubnu, se pojila ke konkrétní výzvě NSA, v níž ale tehdy klub neuspěl. Celý proces se tak musí opakovat. Rozdílem je, že minule přesahovala podpora 10 milionů, teď půjde o přibližně 14 milionů korun.

„Žádost byla jiná. Některé části, které hřiště potřebuje, pokud tam mají chodit i jiní lidé než ragbisté, jim označili jako neuznatelné,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Město proto chce prostředky navýšit, aby byl nový sportovní areál plnohodnotný.

Jak už náměstek naznačil, hřiště bude sloužit nejen ragbistům, ale i veřejnosti. „V Suchém Vrbném v podstatě žádné jiné veřejné sportoviště není a tato městská část si dlouhodobě stěžovalo na malé možnosti využití sportovních ploch,“ zmínil.

Areál budou využívat i jiné kluby, což byla jedna z podmínek pro získání dotace. „Bude tam třeba trénovat mládež z Lokomotivy a Mladého. V dopoledních hodinách tam budou chodit školky nebo Česko-anglické gymnázium, které nemá sportovní zázemí,“ zmínil prezident Vobr.

Budějovičtí ragbisté mají po sezoně a plánují nové hřiště

Protože zastupitelé dotaci schválili, stavba začne letos na podzim a nové hřiště by mělo být hotové do konce příštího roku. Ještě před zahájením prací se ale musí ze starého hřiště odstranit zchátralé vybavení či nálety, včetně kořenů. V tom pomohou i peníze, které klub vybral ve sbírce.

Provozní náklady budou plně v režii klubu. Jeho prezident je odhaduje na 500 až 700 tisíc korun ročně. V době, kdy tam bude chodit veřejnost, musí na pořádek také dohlížet správce. Ten by rovněž mohl sekat trávu a prostor udržovat.

Klub má areál v Suchém Vrbném pronajatý na dvanáct let do roku 2030. Maroš by si do budoucna představoval kratší, třeba pětileté prodloužení smlouvy. „Jak ragbisty sleduju, tak si myslím, že se o svěřené věci budou starat dobře,“ pronesl. Nové hřiště může podle něj do klubu nalákat také více dětí.

Z Budějovic až do reprezentace. Ragby vás vtáhne a nepustí, říká Calta

To je ostatně podle Vobra cílem. „Chceme klub naplnit, aby se početně i kvalitou přiblížil organizacím, které jsou u nás tradičně desítky let. Abychom s nimi mohli hrát vyrovnané zápasy,“ nastínil. V každé kategorii by chtěl mít dostatek hráčů, chce také usilovat o propagaci sportu jako takového.

RC České Budějovice nyní působí na bývalém fotbalovém hřišti TJ Akra v ulici U Sirkárny, kde je v pronájmu. Místní zázemí postupně zvelebují a chtějí tam působit i po dokončení nového hřiště. Umožní jim to například rozložit zátěž na travnatý povrch. Uvažují, že by plochu i pronajímali.

Vobr na Akře vidí možnosti dalšího rozvoje, které areál ve Vrbném nenabídne. Rád by u něj vytvořil menší nebo víceúčelové sportoviště s umělým povrchem, kde by mohli trénovat v zimě. Místo je vhodné také pro akce, jako přespání ve stanech, když přijedou ostatní kluby třeba na turnaj.

Budějovičtí ragbisté mají nyní 120 až 130 členů. Muži hrají třetí nejvyšší soutěž a spolupracují s Nýrskem, aby měli na zápasy dostatek hráčů. Od příštího roku ale chtějí už nastupovat jen jako České Budějovice.

