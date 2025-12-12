Vysoké státní vyznamenání Svobodného státu Bavorsko převzal Pavel Hubený na začátku prosince od bavorského ministra pro evropské záležitosti Erica Beißwengera.
„NP Šumava tvoří spolu s Bavorským lesem největší souvislou lesní chráněnou oblast ve střední Evropě – zelenou střechu Evropy. Po desetiletí oddělovala tuto krajinu a její obyvatele železná opona, dnes je symbolem otevřenosti, setkávání a spolupráce. To je z velké části také zásluha Pavla Hubeného,“ uvedl mimo jiné Beißwenger.
Bavorská evropská medaile je už druhým zahraničním oceněním, které Hubený obdržel. Bavorskou státní medaili za mimořádný přínos pro životní prostředí převzal z rukou ministryně životního prostředí a ochrany spotřebitele Ulrike Scharf už v roce 2017.
„Mám velkou radost, že se nám takto společně daří. A doufám, že je to na našich národních parcích vidět,“ komentoval své aktuální ocenění šéf Správy NP Šumava.
A aby toho nebylo málo, před nedávnem také vyšla kniha s Pavlem Hubeným. V ní v obsáhlém rozhovoru vypráví o vlcích, lidech a přírodě, jak zní v podtitulu. Autorem publikace je Radek Štěpánek, mimo jiné bývalý redaktor MF DNES.
Knihu vydalo Nakladatelství Lidové noviny a na 256 stranách ředitel parku přibližuje svůj pohled na minulost, současnost i budoucnost ochrany přírody na Šumavě, ale vlastně i v celé České republice. Představuje se jako zastánce divokosti a člověk, který je s přírodním prostředím niterně spjatý, ale také jako znalec místních poměrů.
Komentuje třeba velmi sledovaná témata, jako je návrat vlků do naší přírody, snahy o vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, developerské záměry na Lipensku nebo vysychání české krajiny.
V knize je také množství černobílých i barevných snímků mapujících šumavskou krajinu. Upozorňuje třeba na to, že území o rozloze sedm tisíc hektarů už je dnes zcela bez lovu, myslivci tam nestřílí. „Do roku 2035 už by to mělo být 52 procent území celého národního parku,“ vypráví Hubený v knize.
Kniha vyšla v nákladu čtyři tisíce kusů. „Myslím si, že kdo si ji přečte, bude mít lepší přehled o tom, co se u nás pro ochranu přírody dělá a proč se to dělá. Zároveň si myslím, že jsou tam třeba informace z Lipenska, které takhle přímo ještě nikdy nezazněly. Prostě na ně k novinách nebo reportážích není prostor, ale knížka ten prostor nabízí,“ prohlásil Štěpánek.
„Proto jsem taky ten rozhovor dělal, abych dořekl všechno, o čem jsem psal už jako novinář. Zároveň jsem Pavlu Hubenému vděčný, že přistoupil na to, že se budu ptát třeba i na nepříjemné otázky a všechny mi zodpověděl. Toho si cením,“ uzavřel.