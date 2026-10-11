Referendum o obchvatu města ve Volarech není platné, hlasovalo 30 procent voličů

Referendum o obchvatu města ve Volarech na Prachaticku není platné. Hlasování se zúčastnilo jen 30,66 procenta oprávněných voličů, pro jeho platnost je potřeba účast alespoň 35 procent. Vyplývá to ze zápisu místní komise o výsledku hlasování na webu města.
Lidé ve Volarech rozhodovali o tom, jestli má město podniknout veškeré kroky k vybudování uceleného obchvatu města, a to přednostně k výstavbě obchvatu silnice I/39 s navazujícím obchvatem silnice II/141. Mají se také zavázat ke spolupráci při přípravě těchto staveb, včetně majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků.
Opozice a šumavské spolky kritizují rozšíření silnice II/141 z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Odpůrcům stavby se nelíbí dopravní zatížení centra města. Situaci by podle nich vyřešil ucelený obchvat, petici za vyhlášení referenda o něm podepsalo 689 lidí. Město se bojí nárůstu počtu aut i kvůli plánovaným logistickým centrům na Českobudějovicku.
Šumavské město dlouhodobě trápí vysoká dopravní zátěž. Situaci může zhoršit plánovaná rekonstrukce a rozšíření silnice II/141 z Blažejovic do Volar. Podle vedení města rozšíření silnice dopravu ve městě příliš neovlivní. Původní trasa obchvatu byla nevyhovující a z územního plánu byla vyňata v roce 2017.