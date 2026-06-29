Referendum o obchvatu Volar chce 689 lidí, rozhodne o něm zastupitelstvo

O obchvatu Volar na Prachaticku budou lidé rozhodovat v referendu. Přípravný výbor dnes předal radnici podpisové archy s 689 podpisy. ČTK o tom dnes informoval zmocněnec přípravného výboru a opoziční zastupitel Tomáš Válek (Piráti). Opozice a šumavské spolky kritizují rozšíření silnice z Blažejovic do Volar, které plánuje kraj. Podle nich přivede do města víc těžké dopravy. Pokud bude návrh splňovat zákonné podmínky, zastupitelé budou o referendu jednat na konci července.
"Návrh jsem zatím neviděla. Pokud bude vše v pořádku, bude o vyhlášení referenda rozhodovat zastupitelstvo. Předběžně je termín stanoven na 27. července," řekla dnes ČTK starostka Volar Martina Pospíšilová (nezávislá za Jihočechy 2012). Městský úřad má nyní 15 dnů na kontrolu dodaných podpisů.
Odpůrcům stavby se nelíbí dopravní zatížení centra města. "Přípravný výbor dnes oficiálně předal městskému úřadu 44 podpisových archů za vyhlášení referenda o uceleném obchvatu. Během 15 dnů se podařilo shromáždit 689 podpisů občanů, čímž byl s masivní rezervou splněn zákonný limit pětiny oprávněných voličů. Znění návrhu navíc předem zkontrolovalo ministerstvo vnitra, které potvrdilo, že dokument splňuje zákonné náležitosti," uvedl Válek.
Třítisícové šumavské město dlouhodobě trápí vysoká dopravní zátěž. Situaci podle přípravného výboru může zhoršit plánovaná rekonstrukce a rozšíření silnice II/141 z Blažejovic do Volar. "Uvědomujeme si potřebu modernizace infrastruktury. Zásadní problém ale je, že rozšíření této silnice bez současného řešení obchvatu města představuje pro obyvatele Volar hrozbu. Nemůžeme modernizovat přivaděč a následně veškerou tranzitní dopravu svést lidem přímo pod okna a křižovatku nechat na hranici únosnosti," vysvětlil Válek.
Podle vedení města rozšíření silnice dopravu ve městě příliš neovlivní. Původní trasa obchvatu byla nevyhovující a z územního plánu byla vyňata v roce 2017.
Rekonstrukce silnice II/141 v úseku Blažejovice – Volary prošla procesem posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Krajský úřad vydal souhlasné stanovisko. Záměr už dříve kritizovaly šumavské spolky.