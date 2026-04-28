Rekonstrukce českobudějovického krematoria začne příští rok

Rekonstrukce českobudějovického krematoria na hřbitově svaté Otýlie by měla začít příští rok. Město vybralo vítězný projekt na rekonstrukci. Náklady na obnovu interiéru budou přibližně 20 milionů korun. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).
"Do podzimu bychom měli znát konkrétní podobu celého projektu i s detaily. Zatím máme k dispozici studii. Příští rok by se pak rekonstrukce měla uskutečnit," uvedl náměstek.
Současné krematorium vzniklo na konci 70. let minulého století. Obřadní síň má kapacitu 50 sedících hostů. České Budějovice modernizovaly areál krematoria v roce 2011. Tehdy se však projekt týkal obnovy technického zázemí včetně nové kremační pece. "Současná podobě interiéru je už zcela nevyhovující. Chceme připravit důstojnější prostředí pro poslední rozloučení," uvedl Maroš. Dodal, že venkovní podoba krematoria a smuteční síně se nezmění.
Hřbitov svaté Otýlie je u Pražské třídy blízko výjezdu z města na Tábor. Jeho stavba začala před 138 lety a skončila o rok později, kdy v areálu začal provoz. Českobudějovický pohřební ústav provozuje také hřbitovy ve čtvrti Mladé a v městské exklávě Třebotovice.