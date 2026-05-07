Nehoda se stala koncem dubna, policisté dnes zveřejnili záběry a další informace z ní. Řidič z Polska ve vozidle značky BMW jel ve směru od Prahy na Kaplici.
„Plně se nevěnoval řízení a přehlédl stojící kolonu nákladních aut. Ta se vytvořila v pravém jízdním pruhu v důsledku předchozí nehody,“ popsala událost Štěpánka Schwarzová, jihočeská policejní mluvčí.
Řidič osobního elektromobilu sice na poslední chvíli strhl řízení, ale i tak narazil do zadní části stojícího kamionu. Ale právě alespoň tento manévr dost možná pomohl k tomu, že muž nehodu jako zázrakem přežil, navíc jen s lehkým zraněním, s nímž ho záchranáři odvezli do nemocnice.
„Řidič, cizí státní příslušník, byl při příjezdu posádek při vědomí a z vozidla vystoupil ještě před jejich příjezdem. Záchranáři u něj zjistili pouze lehčí poranění v oblasti horní končetiny a hrudníku,“ potvrdil mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra. I tak ho po vyšetření na místě převezli k dalším vyšetřením do traumacentra českobudějovické nemocnice.
„Náraz byl tak silný, že prakticky oddělil celou střechu od zbytku vozidla. Při nehodě vznikla škoda přesahující částku tři miliony korun,“ upřesnila Schwarzová.
Doplnila, že nevěnování se řízení je jedna z nejčastějších příčin vzniku dopravních nehod. „Mnohdy bývají následky těchto nehod fatální,“ dodala. Policisté upozorňují na povinnost řidiče věnovat se plně řízení vozidla a sledovat situaci v provozu.
„Nejen na dálnici, ale na jakékoliv pozemní komunikaci dávejte vždy pozor, za jízdy nedržte v ruce mobilní telefon ani jiné záznamové zařízení. Mějte situaci na silnici pod kontrolou,“ uvedla policejní mluvčí.