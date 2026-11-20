Nehoda se stala ve čtvrtek krátce před polednem na silnici spojující Dolní Dvořiště a Vyšší Brod v mírném „esíčku“, kde ji kříží železniční trať.
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„Padesátiletý řidič vozu Mercedes Benz Viano jel od Dolního Dvořiště. Pravděpodobně se nevěnoval řízení a najel na krajnici, která se s autem utrhla. Dodávka se několikrát přetočila přes střechu a skončila v řece,“ popsal krumlovský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
Hasiči na síti X upřesnili, že v autě cestoval sám a stihl vylézt tak, že kromě zmáčeného oblečení neměl žádnou jinou újmu.
„Složitého vyprošťování se ujali profesionální hasiči ze stanice Frymburk a dobrovolní hasiči obce Vyšší Brod s jeřábem,“ doplnili hasiči.
Mluvčí Šupík dodal, že škoda na vozidle byla vyčíslena na 50 tisíc korun a jeho řidič dostal pokutu.