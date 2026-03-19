„Podjížděl zmíněnou lanovou dráhu, přičemž přehlédl lano, které se nacházelo v menší výšce, než byla výška jeho vozidla, čímž došlo k uvolnění lana s kladkami a následnému poškození horní části kabiny nákladního vozidla.“ uvedla policejní mluvčí.
Při nehodě se nikomu nic nestalo, lanová dráha byla v době nehody mimo provoz. Řidič podle policie nebyl pod vlivem návykových látek.
Přesto, že řidič neplatil pokutu, jelikož na cestu k lanovce mohou běžně jezdit auta, touha po hezké fotce ho stála 500 tisíc korun. Škoda na kamionu, který řídil, byla předběžně vyčíslena na 300 tisíc korun a škoda na lanové dráze pak zhruba na 200 tisíc korun.