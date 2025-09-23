Nehoda se stala v pondělí okolo 15. hodiny v Tyršově v ulici. Starší řidič osobního vozidla přejel do protisměru a narazil do klece s propanbutanovými lahvemi u obchodu. Podle policie a zdravotnické záchranky k tomu došlo pravděpodobně vlivem náhlé zdravotní indispozice.
Řidička projíždějící okolo informovala o nehodě hlídku dopravních policistů, která se nacházela poblíž. „Policisté okamžitě vyjeli na místo, kde zjistili, že ve vozidle sedí starší muž v bezvědomí. Motor běžel a v důsledku toho, že měl muž nohu na plynovém pedálu, docházelo k jiskření z utržené poloosy,“ popsala situaci jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.
Jeden z policistů pomocí teleskopického obušku rozbil zadní okénko, aby se dostal do vozidla, zatímco druhý přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Poté vypnuli motor, otevřeli dveře u řidiče a zraněného muže vytáhli z vozidla.
Ihned mu začali poskytovat první pomoc a prováděli resuscitaci až do příjezdu hasičů, kteří disponovali defibrilačním přístrojem. Resuscitace následně pokračovala za využití přístroje až do příjezdu zdravotníků, jemuž muže předali do další péče.
Díky rychlému zásahu first respondera (policista, hasič nebo dobrovolník schopný realizovat zásah u člověka v přímém ohrožení života) a následné rozšířené resuscitaci se záchranářům podařilo řidičovy životní funkce obnovit.
„Po konzultaci se specializovaným pracovištěm ho letecká záchranná služba transportovala do nemocnice v Českých Budějovicích, kde ho předala do péče kardiologického oddělení,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.