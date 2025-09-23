Zkolabovanému řidiči zůstala po nehodě noha na plynu, z auta sršely jiskry

Autor: khr
  12:22
Díky rychlému zásahu policistů a následné spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému se podařilo poskytnout okamžitou pomoc muži, který ve Studené na Jindřichohradecku zřejmě zkolaboval za volantem a následně havaroval. Vrtulník záchranářů ho transportoval na kardiologické oddělení budějovické nemocnice.
Řidič zřejmě zkolaboval za volantem a pak narazil s vozem do klece s propanbutanovými lahvemi před obchodem ve Studené. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala v pondělí okolo 15. hodiny v Tyršově v ulici. Starší řidič osobního vozidla přejel do protisměru a narazil do klece s propanbutanovými lahvemi u obchodu. Podle policie a zdravotnické záchranky k tomu došlo pravděpodobně vlivem náhlé zdravotní indispozice.

Řidička projíždějící okolo informovala o nehodě hlídku dopravních policistů, která se nacházela poblíž. „Policisté okamžitě vyjeli na místo, kde zjistili, že ve vozidle sedí starší muž v bezvědomí. Motor běžel a v důsledku toho, že měl muž nohu na plynovém pedálu, docházelo k jiskření z utržené poloosy,“ popsala situaci jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.

Nehoda čtyř aut na D10. Jeden z řidičů zkolaboval, řízení chtěl převzít spolujezdec

Jeden z policistů pomocí teleskopického obušku rozbil zadní okénko, aby se dostal do vozidla, zatímco druhý přivolal zdravotnickou záchrannou službu. Poté vypnuli motor, otevřeli dveře u řidiče a zraněného muže vytáhli z vozidla.

Ihned mu začali poskytovat první pomoc a prováděli resuscitaci až do příjezdu hasičů, kteří disponovali defibrilačním přístrojem. Resuscitace následně pokračovala za využití přístroje až do příjezdu zdravotníků, jemuž muže předali do další péče.

Díky rychlému zásahu first respondera (policista, hasič nebo dobrovolník schopný realizovat zásah u člověka v přímém ohrožení života) a následné rozšířené resuscitaci se záchranářům podařilo řidičovy životní funkce obnovit.

„Po konzultaci se specializovaným pracovištěm ho letecká záchranná služba transportovala do nemocnice v Českých Budějovicích, kde ho předala do péče kardiologického oddělení,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

