Ve středu krátce po půl čtvrté dopoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost zaměřenou na dodržování nejvyšší povolené rychlosti v Haklových Dvorech na okraji krajského města.
„Radar náhle zaznamenal vozidlo značky Opel, jehož řidič překročil rychlosti o 15 km/hod. Proto se ho strážník snažil zastavit. Jenže muž za volantem zjevně nehodlal ztrácet čas a strážníka minul bez jakéhokoliv zpomalení,“ popsala mluvčí budějovických strážníků Věra Školková.
|
Řidič proletěl obcí rychlostí 125 km/h. Testoval jsem radar, tvrdil hlídce
Hlídka se okamžitě vydala pronásledovat neukázněného řidiče, kterého zastavila o několik stovek metrů dál. Když se ho strážníci dotázali, z jakého důvodu nereagoval na pokyn k zastavení, dvaapadesátiletý muž pouze konstatoval, že prostě nezastavil.
Za přestupek překročení nejvyšší dovolené rychlosti hrozí řidiči pokuta od dvou do pěti tisíc korun a ztráta dvou bodů. „Za nezastavení na pokyn oprávněné osoby však pokuta může vystoupat od sedmi až do 25 tisíc korun, z bodového konta dokonce minus šest bodů a v případě úmyslu hrozí i zákaz činnosti v délce trvání čtyři až šest měsíců,“ upřesnila Školková.