V úterý dopoledne kontrolovali dopravní policisté z Jindřichova Hradce dodržování nejvyšší povolené rychlosti v Novosedlech nad Nežárkou.
V 10.12 hodin kolem nich projel osobní vůz značky Ford Fusion rychlostí 79 km/h (po odečtení tolerance 76 km/h). V obci je přitom povolená maximálně padesátka.
|
Policisté vozidlo kousek za obcí zastavili a s řidičem začali řešit zjištěný přestupek. „Dvaapadesátiletého muže následně vyzvali k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, kterou odmítl, stejně jako následný odběr biologického materiálu,“ popsala jindřichohradecká policejní mluvčí Věra Mžiková.
Policisté mu proto další jízdu zakázali a zadrželi mu řidičský průkaz. Při vyřizování přestupku však řidič nečekaně nasedl do svého auta a začal hlídce ujíždět. Opakovaně vjížděl do protisměru a nereagoval na výzvy k zastavení vozidla od policistů, kteří ho pronásledovali.
„Policisté se proto po krátkém pronásledování rozhodli použít PIT manévr, pomocí kterého vůz vytlačili mimo komunikaci. Řidiče následně zajistili. Na případu dál pracují dopravní policisté,“ uvedla Mžiková a doplnila, že škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.
