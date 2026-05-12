Nehoda se stala v noci ze soboty na neděli 10. května v ulici Na Vyhlídce. Krátce po jedné hodině ranní jel osmatřicetiletý řidič ve směru z centra města a na křižovatce vjel do protisměru.
„Pokračoval na krajnici a přední částí svého vozidla narazil do kovového oplocení, které vyvrátil. To ale jeho jízdu nezastavilo,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.
S volhou, které se také s nadsázkou přezdívalo ruský mercedes, jel dál a po chvilce narazil do zadní části zaparkovaného vozidla značky Audi A3. „To navíc vlivem nárazu narazilo pravou zadní částí do opodál odstaveného volva,“ upřesnil Šupík.
Řidič se při nehodě poranil na hlavě, a tak ho záchranáři odvezli do nemocnice v Českém Krumlově. Ještě předtím však u něj kapličtí policisté provedli dechovou zkoušku, při které mu naměřili více než dvě promile alkoholu v dechu.
Celková škoda, kterou řidič svou jízdou způsobil, je předběžně vyčíslená na nejméně 210 tisíc korun. „Dopravní policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži v případě uznání viny hrozí u soudu trest odnětí svobody od šesti měsíců do tří let, peněžitý trest nebo zákaz činnosti,“ doplnil mluvčí.