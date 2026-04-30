Mladá žena havarovala v úterý před 18. hodinou na silnici III. třídy mezi Radomyšlí a Rojicemi, kde narazila do vzrostlého stromu. V autě, které skončilo se zdemolovanou přední částí, jela sama. Podle záchranářů byla připoutaná bezpečnostním pásem.
„Podle jejích slov jí při průjezdu kolem pole náhle vlétl otevřeným oknem do vozu igelitový pytel. Ten jí zakryl obličej a na okamžik ji připravil o výhled. V té chvíli ztratila orientaci, sjela mimo silnici a narazila do stromu,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.
Při příjezdu záchranářů seděla řidička mimo vozidlo, byla při vědomí a spolupracovala. Na průběh havárie si pamatovala. Stěžovala si na bolest krční páteře.
„Po vyšetření byla s podezřením na středně závažné poraněním krční páteře, končetin a břicha převezena do strakonické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.
Dechová zkouška na alkohol u řidičky byla negativní. Škodu na vozidle policisté odhadli na 60 tisíc korun. U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a její okolnosti prověřují strakoničtí dopravní policisté.
