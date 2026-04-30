Okénkem přiletěl igelit a zakryl mi obličej, popsala řidička okamžik před nehodou

Autor: khr
  14:22
Kuriózní příčinu měla nehoda mladé řidičky na Strakonicku. Ta popsala, že narazila do stromu proto, že jí obličej zakryl igelitový pytel, který přiletěl otevřeným oknem. Zraněnou ženu převezli záchranáři do nemocnice.

Řidička vyjela ze silnice a narazila do stromu. | foto: Policie ČR

Mladá žena havarovala v úterý před 18. hodinou na silnici III. třídy mezi Radomyšlí a Rojicemi, kde narazila do vzrostlého stromu. V autě, které skončilo se zdemolovanou přední částí, jela sama. Podle záchranářů byla připoutaná bezpečnostním pásem.

„Podle jejích slov jí při průjezdu kolem pole náhle vlétl otevřeným oknem do vozu igelitový pytel. Ten jí zakryl obličej a na okamžik ji připravil o výhled. V té chvíli ztratila orientaci, sjela mimo silnici a narazila do stromu,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Při příjezdu záchranářů seděla řidička mimo vozidlo, byla při vědomí a spolupracovala. Na průběh havárie si pamatovala. Stěžovala si na bolest krční páteře.

„Po vyšetření byla s podezřením na středně závažné poraněním krční páteře, končetin a břicha převezena do strakonické nemocnice,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Dechová zkouška na alkohol u řidičky byla negativní. Škodu na vozidle policisté odhadli na 60 tisíc korun. U nehody zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému a její okolnosti prověřují strakoničtí dopravní policisté.

