Dvě cisterny táborských profi hasičů byly ve čtvrtek před devátou hodinou ranní vyslány k Turovci, kde v místním rybníce skončilo osobní auto.
„Řidičku hasiči vyprostili přes okénko a předali ji zdravotníkům. Pak z auta zachránili psa, kterého se ujali policisté. Následně si ho vzal starosta obce,“ popsala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.
Na uniklé provozních kapalin jednotka instalovala sorpční hady a zasypala je sorbentem. Odtah vozu zajistila odtahová služba. Na místě hasiči spolupracovali s pracovníky životního prostředí a rybářství.