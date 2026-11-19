U římovské nádrže, která je zásobárnou vody pro více než polovinu obyvatel Jihočeského kraje, voda stoupla jen o pár centimetrů, ale zastavil se pokles hladiny. U husinecké přehrady byl vzestup výraznější, až o decimetry.
„Krajina v tomto případě zareagovala. Srážky byly takové, že se průtoky na vodních tocích mírně zvýšily. Ale díky těm mírně zvýšeným průtokům se zastavil trend prázdnění ve sledovaných nádržích,“ uvedl Baloun.
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Římov se neplní. Na jaře hrozí v jižních Čechách problém s pitnou vodou, řekl Kuba
Dodal, že u Římova je důležitý trend zastavení poklesu hladiny. Nyní má v zásobním prostoru 51 procent vody. Do nádrže přitéká 1,15 metru krychlových vody za sekundu a odtéká 0,2 metru krychlového za sekundu. Husinec je plný jen z osmi procent. U lipenské přehrady srážky zvýšily hladinu zhruba o deset centimetrů.
Jihočeský hejtman Martin Kuba minulý pátek uvedl, že při nepříznivém vývoji počasí hrozí na jaře ve velké části kraje problém se zásobováním pitnou vodou.
Upravenou vodu z římovské nádrže používá na pití přibližně 360 tisíc obyvatel na jihu Čech, což je 55 procent populace v kraji. Sucho zasáhlo i některé další části republiky a nádrže.
Symbolem letošního sucha je přehrada Orlík na Vltavě, která je na historickém minimu, kvůli čemuž se poprvé za 60 let začalo s upouštěním Slapské přehrady.
Ve čtvrtek 8. října oznámilo Povodí Vltavy, že Husinecká nádrž na řece Blanici na Prachaticku se dostala na nejnižší provozní hladinu a její zásobní prostor jako u první přehrady v povodí Vltavy vyschl. Vážným nedostatkem vody trpí řada dalších přehrad, například Vír na Svratce, která zásobuje vodou Brno a části Brněnska a Vysočiny.
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18. srpna 2026