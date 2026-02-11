„Je v poměrně dobrém stavu, zdá se, že neutrpěla žádné škody,“ uvedl Jan Menger z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování policejního prezidia. Barokní sochu z přelomu 17. a 18. století vysokou 180 centimetrů patrně také někdo zrestauroval. Zaznamenali na ní pouze drobnou vadu na podstavci.
Podle policie putovala pravděpodobně přes Itálii a další země, podrobnosti ale nemůže zveřejnit kvůli vyšetřování. To, že se socha vrátila, je podle Mengera výsledkem spolupráce prodejců, distributorů, policie, státní správy a dalších lidí.
„Tuto sochu jsme například našli díky tomu, že máme skvěle vytvořenou dokumentaci. A kolega hledal, hledal a úplně velkou náhodou našel,“ doplnila Eva Löw z generálního ředitelství Národního památkového ústavu.
Celkem ukradli 19 soch
Co se tehdy v roce 2009 stalo, popsal správce farnosti a poutního místa Římov Jakub Václav Zentner. „Bylo to za deštivého dne, kdy nikdo nebyl venku. Zloději naložili sochu a odjeli. Nemáme informace, co se s ní od té doby dělo,“ uvedl. V Římově se tehdy nejednalo o jedinou událost. Celkem zde někdo ukradl devatenáct soch. Pilát Pontský je sedmou nalezenou památkou, která se vrací.
Socha Piláta Pontského
Raně barokní polychromovaná dřevořezba z roku 1680 (dle novějších studií socha pochází zřejmě až z první poloviny 18. století), autor nezjištěn. Socha je vysoká 180 cm a je plně plastickou řezbou. Postava je oděna do zbroje římských legií a stojí téměř en face k divákovi.
V původním umístění (kaple č. 15 římovské pašijové cesty) směřuje druhý prst pravé ruky k soše Ježíše Krista. Hlava je otočena nad pravé rameno a obličej směřuje také k soše Ježíše. Na hlavě má vavřínový věnec a obličej vroubuje plnovousem. Dominantním výzdobným prvkem je rozevlátý červený plášť, svázaný na hrudi, přehozený kolem ramen a spadající až na podstavec.
Její cenu podle něj nejde vyčíslit právě kvůli její jedinečnosti. „Unikátnost je v tom, že je zde Pilát Pontský znázorněný jako Říman, což ukazuje spíše na mladší dobu zhotovení, než jak je skutečně uvedené. Přesto je to velmi cenná věc,“ upozornil. Originál je ze dřeva, na její repliku použili kámen.
Římovskou pašijovou cestu tvoří celkem barokních 25 kaplí. Poutní místo je od roku 2018 národní kulturní památkou. V letech 2021 až 2023 farnost nechala celý areál zrekonstruovat.
Výklenky, kde ukradené sochy nahrazovaly fotografie, doplnila kopiemi. „Je to příznačné. Poutní areál jsme obnovili, otevřeli, lidé se báli, že se zde budou věci i nadále ztrácet. Ale ukazuje se, že ztracené věci se vrací,“ poznamenal Zentner. „Kaple lze přímo zabezpečit těžko. Jsou ale zamřížované a v nich kopie soch. Ty byly vytvořené na základě fotodokumentace. A to věrně, když nyní srovnávám přímo s originálem,“ doplnil.
Policie dále pátrá, kdo sochy před lety odcizil. Ale ani případná doba promlčení neochrání případné další vlastníky kradených věcí před stíháním. Policie provozuje národní databázi odcizených uměleckých děl, která je dostupná na internetu. Zde si každý může zkusit ověřit, zda doma nemá ukradenou věc.
|
Zloděj ukradl 200 let starou sochu sv. Jana, lidé cítí smutek i zlost
Skutečnost, že věc někdo ukradl před mnoha dekádami, neznamená, že se člověk nemůže dopouštět trestního jednání. Zejména tím, že doma kradenou věc přechovává nebo se snaží ji prodat dál.