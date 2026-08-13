Římovská přehrada nepatrně sníží odtok do Malše

Římovská přehrada od pátečního rána nepatrně sníží odtok. Do Malše poteče místo 650 litrů za vteřinu 500 litrů za vteřinu vody. Povodí Vltavy regulací reaguje na větší odběr vodovodní soustavy z přehrady, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Jihočeský kraj. ČTK to řekl generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.
"Nejedná se o nějaké dramatické snížení odtoku. V Římově i přes současné počasí zůstává 61 procent vody z kapacity nádrže," uvedl Kubala.
Vodní nádrž Římov se nachází na řece Malše jen pár kilometrů od Českých Budějovic. Rozkládá se na ploše 210 hektarů a za ideálních podmínek zadržuje přibližně 34,5 milionu krychlových metrů vody.
Regulace odtoku souvisí se suchem, kdy řada odběratelů nemá dostatek vody z vlastních zdrojů. Proto přechází na odběr z Římova, kdy vodu z nádrže upravuje a distribuuje svou soustavou Jihočeský vodárenský svaz (JVS). Jako zájmové sdružení obcí a měst byl založen v květnu 1993 a dnes vlastní a provozuje jednu z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v Česku. Jihočeská vodárenská soustava měří 556 kilometrů a na rozloze 6300 kilometrů čtverečních pitnou vodou zásobuje 173 sídel se 400.000 obyvateli.