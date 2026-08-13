Římovská přehrada nepatrně sníží odtok do Malše

Autor: ČTK
  16:27aktualizováno  16:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Římovská přehrada od pátečního rána nepatrně sníží odtok. Do Malše poteče místo 650 litrů za vteřinu 500 litrů za vteřinu vody. Povodí Vltavy regulací reaguje na větší odběr vodovodní soustavy z přehrady, která slouží jako zásobárna pitné vody pro Jihočeský kraj. ČTK to řekl generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

"Nejedná se o nějaké dramatické snížení odtoku. V Římově i přes současné počasí zůstává 61 procent vody z kapacity nádrže," uvedl Kubala.

Vodní nádrž Římov se nachází na řece Malše jen pár kilometrů od Českých Budějovic. Rozkládá se na ploše 210 hektarů a za ideálních podmínek zadržuje přibližně 34,5 milionu krychlových metrů vody.

Regulace odtoku souvisí se suchem, kdy řada odběratelů nemá dostatek vody z vlastních zdrojů. Proto přechází na odběr z Římova, kdy vodu z nádrže upravuje a distribuuje svou soustavou Jihočeský vodárenský svaz (JVS). Jako zájmové sdružení obcí a měst byl založen v květnu 1993 a dnes vlastní a provozuje jednu z nejrozsáhlejších vodárenských soustav v Česku. Jihočeská vodárenská soustava měří 556 kilometrů a na rozloze 6300 kilometrů čtverečních pitnou vodou zásobuje 173 sídel se 400.000 obyvateli.

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